Pri videospotu sta ji pomagala sinova

Prvič v skoraj 30-letni karieri je izpostavila svoje bližnje.

Pesem je zelo čustvena, ganljiva in očitno smo vsi začutili, da je prava za ustvarjanje spominov.

Pevkin oče Milan Verboten s partnerico Zlatko.

Ljubezen je čustvo, ki ga od nekdaj opevamo in ga poskušamo razumeti. Mnogi bi rekli, da je gonilna sila sveta in vsakega posameznika, saj daje upanje in sproža premike – tako v nas kot drugih. Po njej hrepenimo in o njeni večnosti sanjamo.V skladbi Me še ljubiš se tudidotika ideje večne ljubezni in vprašanja, ali je ta po letih zakona resnično še lahko tako močna. »Me še ljubiš kot takrat, ko bila sva si na novo? Me še vidiš kot takrat, lepo, nežno, samo tvojo?« prepeva v novi pesmi zvezdnica, ki je moči tokrat združila zin. Kot so nam zaupali, gre za njihovo prvo glasbeno sodelovanje, a nikakor ne zadnje. »Ideja o sodelovanju ni nova. O tem je tekla beseda že več let, a čakali smo na pravi trenutek, na pravo idejo, pravo pesem. Končno smo jo našli,« nam je zaupal Raay, ki je poleg glasbe z ekipo poskrbel tudi za videospot. V njem spremljamo zgodbo zaljubljenega starejšega para, ki se spominja začetkov iz rane mladosti. »Marsikomu so pritekle solze ob ogledu videospota in poslušanju pesmi. To se mi še ni zgodilo,« je povedala Natalija. Dejstvo, da nastopajo njeni družinski člani, vse skupaj še bolj popestri.»Tokrat se je prvič zgodilo, da v katerem koli od svojih videospotov v vseh 27 letih, odkar sem aktivna na slovenski glasbeni sceni, nastopajo tudi člani moje družine. Starejši par igrata moj očes partnerico, mlajši par pa moj šestletni sinin deklica, domačinka iz kraja, kjer smo snemali. V tem videospotu smo nastopile tri generacije,« je na bližnje ponosna pevka.​Da bi starejši par obujal spomine na otroštvo, je bila Raayeva ideja, nam je zaupala Natalija. »Najprej sploh nisem pomislila na člane svoje družine. Potem se je vse odvilo nekako spontano. Z očetom se zaradi epidemije nismo videli kar nekaj mesecev, ker z dolgoletno partnerico Zlatko živita v drugi občini, močno smo se že pogrešali, pa sva se z možemodločila, da ju povabiva na oddih. Oče je glasbenik, včasih je igral v skupini Dan in noč, posneli so veliko skladb in videospotov, zato sem mu v poslušanje poslala demo posnetek skladbe. Bil je navdušen in takrat me je prešinilo: kaj pa če bi z Zlatko igrala starejši par v mojem novem videospotu.Na hitro sta se pogovorila in sklenila sodelovati. Združili smo prijetno s koristnim – oddih in snemanje videospota, poleg tega pa smo ustvarili nepozabne trenutke. Seveda smo potrebovali še mlajši par, in najprej smo mislili, da bo ob dediju zaigral starejši sin, a je bila soigralka Elena, domačinka iz kraja, kjer smo snemali, precej manjša, pa smo vprašali Oskarja, ali bi nastopal. Bil je za in ob režiserjuter asistentuiz ekipe Neo Visuals sta se otroka takoj sprostila, kar se vidi tudi na posnetkih. Starejši Max je pomagal ekipi pri delu. Doslej nikoli nisem želela preveč izpostavljati družine, no, skrivati pa tudi ne, a se z leti vedno bolj zavedam naše minljivosti in tudi tega, da je čas treba izkoristiti, se družiti z najbližjimi, ustvarjati in ceniti te trenutke, biti zanje hvaležen, saj se lahko čez noč to popolnoma spremeni. Zato sem naredila izjemo, pesem je zelo čustvena, ganljiva in očitno smo vsi začutili, da je prava za ustvarjanje spominov, ki bodo večno tu, tudi v videoobliki,« nam je odločitev, da izpostavi družino, pojasnila pevka. Videospot je ekipa Neo Visuals posnela na posestvu Ville Arkaim, katere ime v ruščini pomeni mesto moči, v idilični istrski vasici Filipana, ki je vse sodelujoče povsem prevzela. »Moram poudariti, da bivanje tam resnično omogoča popolno regeneracijo za telo in duha. Vila Arkaim ima čudovit ambient z bazenom in parkom, ki se razprostira na skoraj 24.000 kvadratnih metrih in je urejen po načelih feng šuja. Bila je popolna izbira in verjamem, da bodo energijo prostora ob ogledu videa začutili tudi gledalci,« še pove Natalija, ki upa, da bodo pristno ljubezen, ki jo opeva v pesmi, začutili tudi njeni zvesti poslušalci.