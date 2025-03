Pri Aufbiksih igra bivši mister

Zelo zanimiv glasbeni dogodek se obeta 21. marca v Novem mestu in šest dni pozneje, 27. marca, v Linhartovi dvorani v Radovljici, kjer pripravljajo samostojni koncert člani tria Aufbiks. V njem so združili moči profesorji športne vzgoje, nekdanji sošolci na fakulteti za šport, ki so že v študentskih časih, poleg športa, odkrivali tudi lepote glasbe. To so harmonikar in klaviaturist Miha Dragoš, kontrabasist in bas kitarist Matej Povž in kitarist Matej Šoklič. Doslej so nastopali na pomembnejših dogodkih v Evropi, na Kitajskem in ZDA. Trenutno pa ustvarjajo večinoma doma.

Tina Debevec Dragoš si je z Miho Dragošem, nekdanjim mistrom Slovenije, ustvarila družino. FOTO: Boris Kovačič

Letos se bodo prvič predstavili na dveh samostojnih koncertih, z njimi pa bodo na odru tudi glasbeni gostje, in sicer Rudi Bučar, Urban Lutman (Batista Cadillac), Maša Bogataj (Masharik), Maša Cilenšek, znani dolenjski harmonikar Peter Fink in priznana pevka Tina Debevec Dragoš, pedagoginja in članica Hišnega ansambla Avsenik. Pravzaprav bo tudi zanjo ta nastop zelo poseben, saj si bo oder delila z možem, harmonikarjem tria Aufbiks Miho Dragošem, ki je leta 2011 postal mister Slovenije. Menda je v Radovljici dvorana že skoraj razprodana, nekaj vstopnic je še na voljo v Novem mestu. Obeta se torej zanimiv akustični koncert, ki ga ne kaže zamuditi.