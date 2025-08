Pretežka vsaka četrta mačka

Po ocenah slovenskih veterinarjev naj bi bilo pri nas pretežkih približno 25 odstotkov mačk – torej vsaka četrta. To je precej bolje od ZDA, kjer je po zadnji raziskavi Association for Pet Obesity Prevention (2024) kar 61 % mačk prekomerno težkih ali debelih, in nekoliko bolje od Francije, kjer je študija (2025), objavljena v Journal of Feline Medicine & Surgery, pokazala, da ima skoraj 48 odstotkov mačk prekomerno težo, vendar pa je stanje še vedno skrb vzbujajoče, sploh ker število debelih mačk iz leta v leto narašča.

10 minut na dan naj se mačka igra.

Kot opozarja Maja Stopar, dr. vet. med., z veterinarske klinike Vetpromet, ima debelost številne posledice za zdravje – od motenj v gibanju, oslabljenega imunskega sistema do razvoja sladkorne bolezni, ki zahteva dosmrtno obvladovanje. »Tako kot pri ljudeh tudi pri mačkah odvečna teža ni zgolj kozmetični problem, temveč resno presnovno stanje, ki močno povečuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni – sladkorne bolezni, bolezni jeter in ledvic, srca in sklepov ter drugih. Vsak dan, ko mačka živi s prekomerno težo, pomeni večjo verjetnost za zaplete, krajšo življenjsko dobo in slabšo kakovost življenja,« navaja.

S prekomernimi obroki jim ne delate usluge. FOTO: Astrid860/Getty Images

Mačke se redijo, ker jim dajemo dodatne obroke, priboljške in celo človeško hrano, pa tudi zaradi premalo gibanja.

Omejite priboljške

Mačka je prekomerno težka, če je rebra in hrbtenico težko otipati in je njeno telo bolj zaobljeno. Pas skoraj ni več viden, trebuh ni več vbočen. Debela je, ko so rebra, hrbtenica in kolki prekriti z debelejšo plastjo maščobe, pasu pa ni več mogoče jasno določiti. Znak hude debelosti je, ko kosti niso več otipljive, maščoba se nabira po vsem telesu. Trebuh je močno povešen, telo zelo široko in brez pasu.

Tehtajte njene obroke.

Ko mačka preseže svojo idealno težo, začne odvečna maščoba sabotirati delovanje skoraj vsakega vitalnega sistema. Pri mačkah s prekomerno težo se denimo za od 4- do 5-krat poveča tveganje za sladkorno bolezen, večje je tveganje za pojav artritisa ter kardiovaskularne in ledvične bolezni.

Predebele pogosto zbolijo za sladkorno boleznijo. FOTO: Alexandr Lebedko/Getty Images

Razvoj debelosti pri mačkah lahko preprečimo s preventivo, poudarja strokovnjakinja. »Hrana naj bo bogata z beljakovinami in z majhno količino ogljikovih hidratov. Omejite priboljške – naj ne presegajo 10 % dnevnega vnosa. Tehtajte obroke, ne hranite mačke 'po občutku',« svetuje. Priporoča 10 minut igre na dan in skrivanje hrane v stimulativne igrače.