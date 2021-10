Pretepeni Rene še živi v strahu

Pred dvema letoma, zgodilo se je v nedeljo, 6. oktobra 2019, so policisti obravnavali pretep v neposredni bližini enega izmed gostinskih lokalov v parku v Murski Soboti. Kako daleč so po dveh letih pri iskanju neznancev, ki so surovo pretepli in hudo poškodovali Reneja Žuniča, sicer partnerja Nejca Reka, mnogim znanega iz resničnostnega šova Bar, smo povprašali soboško policijo. »Policisti PP Murska Sobota so z doslej zbranimi obvestili na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Zbiranje obvestil v smislu ugotovitve storilca ali storilc...