Prepoznajte sociopata, veliko jih je med nami

Sociopat ali psihopat?

Znaki

Dušni mir Kaj lahko naredite? Za večino je zelo naporno biti v stiku z ljudmi, kakršni so sociopati, pa naj bodo diagnosticirani ali ne. Če imate možnost izogniti se jim, je to seveda najbolje, saj soočenje s takšnim človekom nikoli ne prinese pozitivnega razpleta ali pa spremembe v njegovem obnašanju. Če je to nekdo v vašem delovnem ali družinskem okolju, pa je najpomembnejše to, da postavite mejo ne le zanje (saj veste, da je to zanje le abstraktni pojem), pač pa tudi zase. To pomeni, da se umaknete iz pogovora, ne dvignete telefona ali pa se ne zapletate v uničujoče pogovore. Za vaše duševno zdravje je včasih celo najbolje, da se umaknete iz življenja takšne osebe in tudi to je povsem legitimna odločitev, ki jo lahko sprejmete le vi sami.

Zakaj jih je dobro prepoznati? Ker na tak način vemo, s kom imamo opravka. Nalepka sociopat ne pomeni, da se nekomu preprosto odpusti tovrstno vedenje. Pomeni le, da ste na tak način vi lahko bolje opremljeni za naporen slalom skozi življenje, v katerem so ti posamezniki prisotni in jih ne morete kar nagnati. Besedo v družabnih (in družbenih) okoljih pogosto uporabljajo za oznako človeka brez empatije, a za pravo diagnozo sociopata mora imeti ta oseba potrjeno antisocialno osebnostno motnjo, kar pa ni tako pogosto. Nekateri menijo, da je tako zato, ker takšni ljudje le redko sami poiščejo pomoč, hkrati pa morajo obkljukati kar nekaj kriterijev.Imajo kar nekaj podobnih in skupnih lastnosti, oboji pa so običajno diagnosticirani z antisocialno osebnostno motnjo. Primanjkuje jim empatije, zelo so osredotočeni nase, skrbijo le zase, druge izkoriščajo v svoj prid in ljudem povzročajo čustveno, včasih celo telesno stisko in bolečine. Razlika med psihopatom in sociopatom je običajno v njuni vesti in obnašanjih. Sociopati imajo namreč običajno za seboj neke vrste otroško travmo ali zlorabo, vendar so se sposobni povezati z drugimi ljudmi in ustvarjati odnose. Do neke mere tudi razumejo obžalovanje, a niso dovolj močni, da bi se uprli obnašanju, ki povzroča bolečino. Ravno ta sposobnost čustvovanja pa je tista, zaradi katere so impulzivni in nepredvidljivi. Psihopati v resnici niso sposobni čustvovanja in povezovanja z drugo dušo, zato tudi ne pokažejo nobenega obžalovanja, ko druge prizadenejo, jih izkoriščajo ali z njimi manipulirajo, poleg tega so veliko bolj hladne osebe kot sociopati, ki so sposobni tudi topline. Obenem je psihopat običajno bolj genetsko določen.Kako boste prepoznali sociopata v svoji družbi, službi ali celo družini? Bodite pozorni na spodaj opisane znake. Sicer včasih težko sprejmemo dejstvo, da so ti ljudje v naši sredi, saj predvsem tisti, ki berete zapise na teh straneh, verjamete v višji namen, dušno prepoznavanje in širše načrte vesolja, zato verjetno veste, da je v vsem neka lekcija. A to ne pomeni, da morate prenašati različne zlorabe ali manipulacije.Sociopati lahko celo ustvarijo različne osebnosti, s katerimi zavajajo druge. Imajo druga imena, drugačne življenjske zgodbe, posebne izkušnje. Vse to počnejo za svoje dobro: bodisi finančno bodisi osebno. Laganje jim ni odveč, če služi doseganju cilja. To pomeni tudi, da takrat, ko jih nekdo ujame, igrajo dalje in se pretvarjajo, da se moti, ali pa celo prikažejo občutek obžalovanja, se opravičujejo in posipajo s pepelom. Tudi to je laž.To je tista notranja sposobnost človeka, da sledi (nenapisanim) pravilom, je prijazen do drugih in ustvarja tesne odnose. Sociopati pa empatije ne poznajo, zaradi česar ljudem povzročajo bolečino z laganjem, varanjem, krajo, zavajanjem – ne da bi se bali za posledice. Razlika s psihopati je v tem, da sociopati včasih celo ne vedo, da s tem povzročajo drugim bolečino, saj imajo zelo slabo sposobnost vživljanja v druge in razumevanja, kaj nekdo drug čuti.Prav zaradi pomanjkanja empatije, manipulacije, zavajanja in drugih značilnosti sociopati težko ustvarjajo in seveda tudi vzdržujejo odnose. Če imajo tesen odnos z nekom, je to zagotovo zato, ker bodo s tem nekaj pridobili, torej gre za osebno korist.Kot smo že prej omenili, jih posledice običajno ne zanimajo. Zato kršijo zakon, lažejo, varajo, goljufajo, so verbalno in telesno nasilni.Eden od kriterijev za diagnosticiranje je tudi nesposobnost načrtovanja. Tudi to je pomembna razlika med sociopati in psihopati: slednji načrtujejo in vse premislijo, medtem ko sociopati reagirajo in sledijo trenutnemu navdihu.