Prepogosto trčimo ob ob in ob tem

V današnjem prispevku se znova dotaknimo stilistike in si oglejmo prepogosto rabo predloga ob ter nepotrebnega mašila ob tem.

Ob

Ob je predlog, ki se veže z mestnikom in tožilnikom. Pravopis pravi, da je po vrsti lahko mestovni prostorski, časovni, vzročnostni, lastnostni, če se veže z mestnikom, in smerni prostorski, časovni (zastarela raba) in vezljivostni, če se veže s tožilnikom. Slovar slovenskega knjižnega jezika pa njegovo rabo ilustrira s kar petimi odstavki pod iztočnico, kar nam pove, da je lahko ta izjemno široka, da gre ob hitro v uho in je za tvorce besedil nadvse praktičen. In prav v tem izvira problem, na katerega bi radi danes opozorili; da zaradi človeške nagnjenosti k iskanju bližnjic in izogibanju pretiranemu trudu ob kar prepogosto zamenjuje druge predloge, kar včasih opazno stilistično poslabša besedilo in zožuje bogat nabor predlogov, ki jih naš jezik premore. Oglejmo si par takih primerov in ob njih (pozor, besedi ob njih sta na tem mestu popolnoma nepotreben vrinek!) predloge izboljšav:

– ob topovskem obstreljevanju so se zatekli = pred topovskim obstreljevanjem so se zatekli,

– ob drugih terminih cena pade na šest juanov = v drugih terminih,

– ob upoštevanju teh pravil zmanjšamo možnosti bolezni = če upoštevamo ta pravila,

– ob neugodnih rastnih razmerah = v neugodnih rastnih razmerah,

– ob konstantnih časovnih intervalih = v rednih časovnih intervalih,

– Ob idealnemu scenariju mu je dosegljiva še celo medalja v veleslalomskem točkovanju za mali kristalni globus. = Po idealnem scenariju /…/,

– ob drugih mesecih = v drugih mesecih,

– Ob vodstvu polharjev boste pregledali tudi gnezdilnice. = Pod vodstvom /…/,

– Angleži ob evforičnem ozračju v domovini naskakujejo polfinale SP. = /…/ v evforičnem ozračju /…/,

– Tveganje, da umremo ob enem poletu z letalom, je tolikšno kot na 10 km dolgi vožnji po cesti. = /…/ na enem poletu /… /.

Ob tem

Besedna zveza ob tem se v besedilih večinoma pojavlja kot zgolj povsem nepotrebno mašilo (podobno kot členek tudi), ki nima nobenega pomena in funkcije, zato je ni treba s čim zamenjati, temveč zgolj – odstraniti. Par primerov:

– /…/ je dejal predsednik uprave in ob tem poudaril pomembnost /…/ = /…/ je dejal predsednik uprave in poudaril pomembnost /…/

– Ob tem so Varnostni svet pozvale /…/ = Varnostni svet so pozvale /…/

– Ob tem moram dodati /…/ = Dodati moram /…/

Ob tem nam lahko pišete na: lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.