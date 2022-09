Prepogljivi Samsung galaxy Z flip 4: visoka zmogljivost, dobra kamera, zanimiva oblika

Samsungov veliki telefon s prepogljivim zaslonom galaxy fold ima manjšega brata, ki sliši na ime flip. In kakor kažejo prodajne številke, je ta med kupci precej bolj priljubljen, saj si ga je v lanskem letu privoščilo sedem milijonov kupcev, folda pa le trije. Za to sta kriva predvsem cena in dejstvo, da je flip precej bolj kompakten. Samsung je letos poleti predstavil novo generacijo preklopnih telefonov, pri čemer je šlo bolj za minimalne popravke in nadgradnje. Novi mali preklopnik se imenuje galaxy Z flip 4, zanj pa je treba v prosti prodaji odšteti okoli 1100 evrov. Ni malo, a v primerjav...