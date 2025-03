Premagali ovire in prinesli 20 kolajn

Slovenski športniki blestijo doma in na tujem, minule dni pa so bile v prvem planu osebe z motnjami v duševnem razvoju. V Italiji, v Sestrieru in Torinu, so potekale že 12. zimske svetovne igre specialne olimpijade, kjer so se dobro odrezali tudi naši športnice in športniki. Uspešni so bili po tekmovalni plati (kar 20 kolajn so zbrali), hkrati je bil velik poudarek na spodbujanju psihofizičnih sposobnosti in socializaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju. Tekmovanja se je sicer udeležilo 500 aktivnih športnikov iz 102 držav. Na igrah je pomagalo še 2000 prostovoljcev, poleg tega je tekmovalcem pomagalo več kot tisoč trenerjev in drugih spremljevalcev.

Slovenijo je zastopalo 16 športnikov v treh od osmih panog na igrah: šest v alpskem smučanju, šest v smučarskem teku in štirje v krpljanju. Preostala konkurenca se je preizkusila tudi v plesu, umetnostnem drsanju, dvoranskem hokeju, hitrostnem drsanju na kratke proge in deskanju na snegu. Slovenske športnike so v Torinu spremljali še šesterica trenerjev, dva delegata ter zdravnica, vodja slovenske delegacije je bila Suzana Bohorč.

Slovenske športnice in športniki so se merili v treh panogah. FOTO: Tadej Morano

Prvi finalni dan je Sloveniji prinesel štiri medalje. Zlato za Katjo Pegan v veleslalomu, v isti disciplini sta srebrni, vsak v svoji skupini, dobila Peter Lenart in Mitja Čamer. Tretji je bil še Aleš Masten. V superveleslalomu so smučarji dodali zlato Mastena ter tretji mesti Nike Dolinšek in Mitje Čamerja. Tudi tekači so segli po zlatu, Nea Štebe je zmagala na 50 metrov, bron je v isti disciplini dodal Drago Jančič, ki je osvojil še srebro na 100 metrov. Na srednje dolgih razdaljah je zmagala Ajda Markun na 2,5 km, prav tako je bil prvi Jernej Bitenc na 500 metrov. Bitenc je bil na 2,5 km še bronast.

Veselja in sreče ob uspehih ni manjkalo. FOTO: Tadej Morano

Do konca iger so Slovenci zbrali skupno pet zlatih, sedem srebrnih in osem bronastih. Najuspešnejši je bil Aleš Masten, ki je zlatu v superveleslalomu in bronu v veleslalomu dodal še srebro v slalomu in tako osvojil popoln komplet medalj. Po tretjem mestu v slalomu je do treh medalj prismučal tudi Čamer. Druga sta bila v svojih skupinah še Katja Pegan in Peter Lenart. Krpljarji so se izkazali s štafetnim srebrom, na 4 x 100 metrov so tekmovali Miha Marolt, Gregor Juh, Maja Milošević in Jasmina Bračun. Posamezno sta Marolt in Miloševićeva dodala še dve tretji mesti na 400 metrov.

Igre so se končale s sklepno slovesnostjo v Sestrieru. Zastavo prireditelja je prevzel čilski Santiago, kjer bodo poletne igre na vrsti oktobra 2027. Tudi tiste bodo potekale pod geslom Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.