Prekmurci na kavi v Celju

Ansambel Aktual, v katerem so štirje glasbeniki iz Prekmurja, ki so povezani že od rane mladosti – povezujeta jih ljubezen do glasbe in izpolnjevanje otroških sanj o glasbenem ustvarjanju –, predstavljajo novo skladbo z naslovom Kava. Za melodijo je poskrbel Gašper Marič, harmonikar ansambla, besedilo pa je napisal kitarist Franc Lukač. Za aranžma so poskrbeli kar vsi člani, poleg Lukača in Mariča sta to še bobnar Uroš Berden in Denis Pozderec, ki je tudi odličen tonski tehnik. Miks in mastering sta bila v rokah izkušenega Tadeja Miheliča iz studia M-media.

Fantje iz ansambla Aktual so na sceni od leta 2017 in skupaj premagujejo tako dobre kot manj prijetne situacije. V tem času so izdali že kar precej lastnih skladb, na katere so zelo ponosni. S tokratno novo pesmijo mladi energični fantje poslušalce vabijo na skodelico sveže in dišeče kave, kakršna se običajno najbolj prileže zjutraj. Svežine pa ne prinaša le kava, ampak tudi številne novosti, ki so ta projekt popeljale na novo raven ustvarjalnosti. Skladba govori o skriti zaljubljenosti fanta, ki zbira pogum, da bi se izpovedal dekletu ob skodelici kave, in je tako prava himna vseh zaljubljenih in tistih, ki iščejo priložnost za prvi korak.

»Fantje smo na projekt ponosni, saj je snemanje tokrat zahtevalo ogromno koncentracije in energije,« pravijo člani ansambla, ki so tokrat pri snemanju videospota prvič sodelovali z novim snemalcem Igorjem Pečolerjem, prvič je z njimi sodeloval tudi vsem dobro znani režiser Alen Pavšar, ki je, med drugim, posnel mladinski film Šepet metulja, ki je lani prejel že tretjo zlato rolo. Video so posneli v kavarni Cankarjeva v Celju, kjer sta bila na kavi njihov harmonikar Gašper in simpatična Alja Felicijan, v vlogi natakarja pa se je preizkusil Franc Lukač.

Fantje so dokazali, da so sposobni združevati glasbeno tradicijo in moderne glasbene smernice. »Pesem Kava je sveža in nalezljiva, polna optimizma in občutka tistega preprostega trenutka, ki lahko spremeni vse. Predvsem pa ni le pesem, temveč tudi občutek, povabilo in nova priložnost,« pravijo aktualovci in vabijo vse, da se jim pridružite pod kakšnim odrom v novi sezoni nastopov.