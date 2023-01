Tek na smučeh brez ustrezne energijske podpore je nespameten, saj gre za zahteven šport v zimskih razmerah. Vsi ogljikovi hidrati, ki so naše običajno športno hranilo, tudi niso enaki. Večina izkušenih tekačev na smučeh dobi osnovo, ogljikove hidrate, že dan prej. Vendar pa lahko skrbnejša izbira optimalne hrane močno vpliva na učinkovitost in veselje med tekom. V športnem in prehranskem svetu imajo živila z ogljikovimi hidrati oceno hitrosti delovanja glede na to, kako hitro vplivajo na raven sladkorja v krvi: to je lahko hitro, zmerno ali počasi. Hiter učinek. Poskusite korenje, krompir, ...