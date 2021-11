Prehitevanje praznične pravljice

Da smo ne le Slovenci, ampak tudi ves preostali svet dodobra siti epidemije, se kaže tudi v trendih letošnjega prazničnega okraševanja. Najslovitejša imena, ki se ukvarjajo z notranjim opremljanjem, sporočajo, da naj bo okraševanje doma čim bolj bogato. To pa ne pomeni, da mora biti tudi kičasto, še manj ceneno. Če je več prazničnih drevesc namesto enega letos modna zapoved, dom pa naj poleg drevesc krasijo tudi girlande, je kič dovoljen zgolj v mejah dobrega okusa. In kaj pravzaprav to pomeni?

Minimalizem je dobrodošel, a le do neke mere.

Naravne barve in materiali so dobrodošli. Foto: Getty Images

Najbolj trendovske smrečice so okrašene v elegantni srebrno-modri kombinaciji, ki ji za piko na i dodamo kanček zlata. Zapomnite si, da ima srebrna prednost pred zlato. Okrasje v domu se mora ujemati z okraski na drevesu, slog naj bo enak tudi na praznični mizi. Minimalizem je dobrodošel, a le do neke mere. Če se boste denimo odločili za miniaturno zimsko brezo (brez listja) namesto za jelko, kar je pravi hit, naj bodo okraski, s katerimi jo boste okrasili, kar se da zanimivi in živahni, na primer, pleteni cofi različnih oblik, lučke v obliki zvezdic, srčkov ali hišk, morda papirnati lampijoni. Slednji so v različnih velikostih privlačen in poceni okras za vso hišo. Poskrbljeno je tudi za večne nostalgike: ti bodo lahko dom okrasili v klasični praznični zeleno-rdeče-zlati kombinaciji ter z elementi, ki vzbujajo domačnost, kot so babičini prtički (zelo modni bomo, če jih bomo uporabili za zavijanje daril namesto okrasnega papirja) ali pletenine. Če znate plesti, lahko dom in jelko v celoti okrasite s pleteninami domače izdelave – cofe uporabite namesto običajnih okrasnih kroglic, tanke pletene trakove namesto girland. Pletene vrečke lahko služijo za spravljanje daril, vanje pa lahko denimo tudi skrijete podnožje prazničnih drevesc.

Letos ima srebrna prednost pred zlato.

Okraske za drevesce lahko spletete sami. Foto: Bloom and Wild

Trend z etičnim pridihom je trajnostna dekoracija, ki ni le lepa na pogled, temveč prinaša s seboj tudi sporočilo, da vam je mar za okolje. Okrasite praznično mizo s storži, ki ste jih nabrali z otroki v gozdu, ali postavite nanjo božično zvezdo v lončku, pa zagotovo ne boste udarili mimo. Poleg spadajo reciklirani kozarci in prtički za večkratno uporabo (na primer tisti iz babičine skrinje, o katerih smo govorili zgoraj). In če naj bi bili prazniki povezani predvsem z zimskim vzdušjem, letos to ne drži nujno. Ljubiteljem poletja in eksotike trgovine za dekoracijo doma ponujajo božične okraske v obliki morskega življa (školjk, rakov in rib) ter eksotičnih rastlin in živali, s katerimi se lahko vaš praznični dom prelevi v globokomorsko kraljestvo ali pa prav tisti pravljični otoček s kokosovimi palmami, na katerem si od nekdaj želite preživljati počitnice. Vsaj mala tolažba za tiste, ki jim je morda decembrsko potovanje v tople kraje zaradi okoliščin odpadlo.