Preden sadike posadimo na vrt, jih utrdimo

Narava se je že dodobra prebudila in ozelenela, polne roke dela pa imajo tudi vrtičkarji, ki že odštevajo dneve do 15. maja, ko so vremenske nevarnosti običajno mimo in pride čas, ko lahko vse svoje sadike, za katere smo zadnje mesece pridno skrbeli v zaprtih prostorih, posadimo na gredice. V tem času je bilo treba – če smo vzgajali lastne sadike – mnoge od njih že vsaj enkrat presaditi, vsakič v malce večji lonček, le tako namreč razvijejo močne korenine, ki jih bodo še kako potrebovale na prostem.

Maja lahko na prosto posejemo čičeriko. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Preden jih prestavimo v novi dom, pa jih ne pozabimo utrditi, razmere zunaj so namreč povsem drugačne in predvsem veliko manj prijazne kot med štirimi stenami, zato lahko ob prvem stiku z močnim vetrom ali žgočim soncem nežne sadike hitro propadejo. Sonce liste ožge, kar bomo opazili po svetlih lisah, pozneje pa bodo ožgani listi propadli. Rastline bodo pognale nove, zato vse ni izgubljeno, a bodo s tem izgubljale energijo, ki bi jo sicer usmerile v rast in razvoj korenin, stebla in cvetov, zato bo vse to zamujalo, s tem pa tudi pridelek. Sadike zato kakšen teden pred sajenjem na prosto za nekaj ur prenesemo ven. Pazimo, da jih sprva ne postavimo na vročino in neposredno sončno svetlobo ali na preveč vetrovno mesto, saj jih lahko veter polomi. Čez noč jih odnesemo v zaprt prostor, še posebno če temperature padejo pod deset stopinj Celzija.

Poskrbimo za oporo

Oporo rastlinam, ki jo potrebujejo, postavimo, preden v zemljo vtaknemo sadike. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Na dan za plod, ki sledi 15. maju, prvi bo letos 18., nato pa 26., 27. in 28., na gredice presadimo sadike paradižnika, bučk, buč, melon, lubenic, kumar in jajčevcev. Paradižnik zakopljemo čim globlje, najbolje do prvih listov, da bo razvil močne korenine. Če so sadike že visoke, tla pa nam ne omogočajo, da bi izkopali tako globoko luknjo, jih brez težav posadimo skorajda vodoravno, pomembno je, da sadika, ki gleda iz zemlje, stoji čim bolj naravnost in da je večji del stebla pod zemljo. Pri paradižniku in kumarah poskrbimo še za oporo, ki jo bodo rastline potrebovale, ko bodo nekoliko zrasle in zlasti ko bodo razvile plodove. Da jim pozneje s palicami in koli ne bi poškodovali korenin in motili njihove rasti, je najbolje, da jim oporo postavimo, še preden sadike prestavimo na prosto.

Na dan za plod na gredice presadimo paradižnik, bučke, buče, melone, lubenice, kumare in jajčevce.

Najbolje zvečer

Pazimo, da se presajanja ne lotimo v vročini, bolje kot jutro je za to opravilo izbrati popoldan ali večer, tako namreč ne bodo takoj izpostavljene opoldanskemu soncu. Ko sadike vtaknemo v zemljo, jih ne pozabimo obilno zaliti, če se obeta sušno obdobje, jih na začetku zalivamo vsak dan, pri čemer pazimo, da voda ni prehladna. Pripravimo si večjo posodo z vodo in jo postavimo v bližino vrtička, tako bo imela veliko bolj primerno temperaturo, kot če jo natočimo iz vrtne pipe, od koder običajno priteče le hladna.

Maja je še vedno čas za sejanje, v drugi polovici na gredice posejemo čičeriko in lečo pa nizki in visoki fižol ter solato. Vrtnine, ki smo jih posejali že aprila, pa zdaj redčimo. Sproti odstranjujemo plevel in prežimo za morebitnimi škodljivci, še posebno polže, razne hrošče in ličinke je dobro odstranjevati sproti, da se preveč ne namnožijo.