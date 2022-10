Martin Golob, najbolj priljubljeni slovenski duhovnik, je tudi novopečeni motorist. »Konec avgusta letos sem naredil izpit. Pri avtošoli Brulc. Pri Avtovalu sem zelo ugodno dobil motor BMW R nine T. Koliko gre, ne vem, ker vozim po omejitvah. Zelo se trudim, da sem previden, pameten, odgovoren in uvideven v vožnji z motorjem. Vedno zmolim molitev sveti angel in tudi na poti, ko srečam kakšno znamenje, zmolim za rajne. Z motorjem sem se srečal že v osnovni šoli. Doma so mi kupili APN 6 tomos, da sem se lahko z njim vozil na vlak. Zdaj ga imam bolj za kratke razdalje in ponudila se mi je l...