Pred 22 leti skuhal prvo kavo

Bil je 28. februar 2003, ko je prekmurski podjetnik, glasbenik in humorist Geza Farkaš svojim gostom odprl prvo penino, skuhal prvo kavo, postregel prvo pivo. Letos so se na ta dan ob natanko 15. uri v Geza Pubu v Beltincih spomnili, kako so prvič odprli vrata. »V vseh teh 22 letih so se spletla mnoga prijateljstva in vezi, spoznale so se nove ljubezni, prihajali so otroci, praznovali so se mnogi rojstni dnevi in preostali prazniki, sklepali so se takšni in drugačni posli. Skupaj smo prehodili dolgo pot in ustvarili lepe spomine in doživetja,« pravi Grega Farkaš, ki je že pred leti prevzel vajeti iz rok očeta Geze.

V dolgih letih so se spletla številna prijateljstva. FOTO: osebni arhiv

Ob tej priložnosti pripravljajo številne aktivnosti in dogodke. Med drugim zbirajo vzorce fermentiranih pijač iz grozdja samorodnic in organizirajo ocenjevanje. Vzorec svoje zadnje letine jurke, šmarnice, klintona ali druge samorodnice lahko prijavite in dostavite v Geza Pub. Prvič pa si prizadevajo tudi za srečanje oseb z imenom Geza, zato vse, ki ga nosijo, vljudno prosijo, naj se jim oglasijo.

Prvič organizirajo tudi srečanje oseb z imenom Geza.

Sicer pa so v pubu organizirali razstavo fotografij v čast legendi narodnozabavne glasbe Alfiju Nipiču, nedavno pa so tam posneli dva videospota. Za snemanje pri njih so se odločili fantje iz skupine Metulj in harmonikar Rok Štopfer.