Praznujmo ljubezen do vseh

Njegov pomen se ne nanaša le na romantično ljubezen, ampak spodbuja izkazovanje ljubezni med vsemi, ki se imajo radi: med starši in otroki, brati in sestrami, prijateljicami in prijatelji.

Rimska zgodba

Valentinovo izvira iz starodavne rimske in krščanske tradicije, kar ustvarja zapleteno zgodovinsko tapiserijo. Priljubljena legenda pripisuje valentinovo sv. Valentinu, ikoničnemu rimskemu duhovniku, ki se je upiral prepovedi cesarja Klavdija II. proti porokam med mladimi tako, da je skrivaj izvajal obrede za zaljubljence, ki so se želeli upreti odloku cesarja. In to kljub grožnji z zaporom in usmrtitvijo. Cesar je namreč verjel, da so bili poročeni moški slabi vojščaki. Ko so odkrili njegovo predrznost, so Valentina vrgli v zapor, nato naj bi se vžgala iskrica med njim in ječarjevo hčerko – ljubezen, duhovna povezanost, kdo ve, kaj. Sledila je usmrtitev enega od njiju iz razlogov, ki so mešani in večinoma nejasni. Tik preden se je to zgodilo, ji je Valentin napisal pismo in se podpisal s »tvoj Valentin«. Sveti Valentin je kasneje postal ikonični simbol, ki predstavlja trajno ljubezen med ljubimcema, ki sta si obljubila predanost za vedno.

Valentinovo ponuja pomembno priložnost, da se sinhroniziramo z vesoljem ljubezni.

Pogani

Luperkalije, ki so jih Rimljani vsako leto februarja praznovali kot praznik, posvečen Luperku, bogu plodnosti, so bile še en primer, ko sta se združili ljubezen in duhovnost. Rituali, ki so se izvajali med luperkalijo, so bili zasnovani tako, da so zagotovili tako uspešno žetev pridelkov kot plodnost žensk; sčasoma, ko se je krščanstvo razširilo, je poskušalo poganska praznovanja nadomestiti s krščanskimi tako, da je povezalo luperkalije s spominom na obletnico mučeništva svetega Valentina – še en znak prepričanja, da ljubezen in duhovnost nikoli ne moreta sobivati. Vsako leto sredi februarja, ko naj bi bil začetek pomladi, so imena deklet dali v škatlo in fantje so jih izžrebali, da so bili potem fant in dekle za časa festivala. To je bil tako uspešen dogodek, da ga je Cerkev želela narediti za krščansko praznovanje. Obstaja še ena zgodba – da so bile luperkalije poganski festival plodnosti, na katerem so goli moški bičali ženske po zadnjici, da bi izboljšali njihovo plodnost. A ta del danes raje izpustimo.

Vodnar

Valentinovo je v znamenju vodnarja, zračnega znamenja, ki mu vlada Uran in predstavlja inovativnost, humanitarnost in nekonvencionalno razmišljanje. Vodnar spodbuja raziskovanje ljubezni onkraj običajnih meja, medtem ko kozmične energije Urana dodajo pridih nepredvidljivosti in izvirnosti, ki posameznikom omogoča, da se osvobodijo družbenih norm in izrazijo ljubezen na svoj način.

Zgodovina valentinovega združuje elemente ljubezni, žrtvovanja in prizadevanja za povezovanje – elemente, ki presegajo kulturne meje, da bi združili ljudi skozi čas in kulturo. Če ga praznujete, se odprete njegovemu brezčasnemu pomenu, ki presega zgolj družbene tradicije.

Božanski praznik

Za še globljo in boljšo duhovno izkušnjo valentinovega poskusite vključiti nekaj obredov, ki se prepletajo z nebesnimi energijami. Naj vam damo nekaj predlogov, da svojemu praznovanju dodate nekaj božanskosti:

Meditacijski razmislek: vsako jutro si vzemite nekaj časa za tiho kontemplativno razmišljanje. Zaprite oči, osredotočite se nase in si predstavljajte, da vas obdaja in napolnjuje energija ljubezni. Občutite, kako teče v vaše srce; ta izkušnja lahko zagotovi globoko razumevanje tega, kdo v resnici smo v odnosu do vesolja.

Nebesna povezava: vsak večer si vzemite nekaj časa za opazovanje zvezd ali nočnega neba, strmite v njegove čudovitosti in priznavajte njihov vpliv na energije ljubezni. Začutite, kako soodvisna sta vaše fizično življenje in kozmično prostranstvo!

Afirmacije, osredotočene na srce: uporabite afirmacije, ki odmevajo z duhovnim bistvom ljubezni. Ponavljajte fraze, kot so: »Sem instrument za božansko ljubezen,« ali: »Izžarevam ljubezen do vseh bitij.« Z glasnim vokaliziranjem takšnih izjav okrepite vibracijske frekvence ljubezni znotraj in okoli sebe.

Dobrosrčna dejanja: prepustite se vodnarjevemu duhu humanitarnosti tako, da prispevate k dobrodelnim dejanjem. Sezite onkraj romantičnih odnosov in pokažite prijaznost do prijateljev, družinskih članov ali tujcev – vaše dejanje bo imelo valovite učinke, ki bodo dodali toplino naši skupni zgodbi ljubezni!