Večina nas si želi, da bi bil naš dom vseskozi videti urejen, pospravljen, da bi bila vsaka stvar na svojem mestu, a v družinah z več člani, morda še s hišnimi ljubljenčki, ter v večnem pomanjkanju časa in s prekratkimi vikendi, v katere nam ne uspe vedno stlačiti še nekaj ur za pospravljanje, je modro preizkusiti t. i. pravilo ene minute, ki pravi, da se stvari, ki ne trajajo dlje od ene minute, lotimo takoj. Deluje!

Ena največjih prednosti te metode je, da ne zahteva urnikov, seznamov in posebnih priprav.

Tak pristop namreč ne zahteva velikih naporov ali posebnega načrtovanja, dom bo večino časa videti urejen, mi pa dobre volje, ker se nam opravila ne bodo kopičila. Ta preprosta, a učinkovita metoda je v zadnjem času pravi hit na družbenih omrežjih, uporabniki jo hvalijo kot praktičen nasvet za večjo storilnost in trdijo, da jim je olajšala vsakdan in razbremenila um.

Drobne navade prinesejo rezultate

Osnovna ideja je preprosta: če ti opravilo vzame manj kot eno minuto, ga opravi takoj. Brez odlašanja, brez pretiranega razmišljanja. Čim zagledamo kaj, kar lahko naredimo v 60 sekundah ali manj, takoj zavihamo rokave in se lotimo.

Očistimo ogledalo v kopalnici. FOTO: Andreypopov/getty Images

V praksi to pomeni, da posodo po kosilu takoj pospravimo v pomivalni stroj, da pobrišemo ogledalo v kopalnici, ko si umijemo zobe, ali da pospravimo čevlje, takoj ko se doma sezujemo. Namesto da čakamo, da se začetni nered spremeni v večjo zmedo, ga sproti urejamo z mikronalogami. In prav v tem je čar – z majhnimi dejanji preprečujemo večje težave. Večina je presenečena, kako hitro se te drobne navade seštejejo oz. prinesejo rezultate. Ena zložena majica, obešena jakna, obrisana polica, ena embalaža, odložena v primeren koš – in dom bo videti bolj urejen, čeprav temu nismo posvetili običajne ure ali dveh.

Kaj je naša šibka točka

Ena največjih prednosti te metode je, da ne zahteva urnikov, seznamov in posebnih priprav. Ker imamo različne navade in življenjski slog, si najprej iskreno priznajmo, na katerem področju imamo sicer težave – s katerimi nalogami navado odlašamo, kje se najhitreje vidi nered, kaj je naša šibka točka? Uporabniki priporočajo, da imamo pripomočke za hitro čiščenje vedno pri roki, denimo krpico pri umivalniku, razkužilo za pult na dosegu roke itd.

Knjigo odložimo na polico. FOTO: Denisik11/Getty Images

Kdor meni, da minuta ne pomeni razlike, naj doda nekaj opravil, ki jih lahko odkljuka v tem času. Denimo pobrišemo kuhalno ploščo po kuhanju, zložimo odejo na kavču, odnesemo umazana oblačila v koš za perilo, damo čevlje v omaro, odložimo knjigo na polico, obrišemo kljuke in stikala, očistimo ogledalo v kopalnici, dodamo milo v dozirnik, zamenjamo kuhinjsko krpo, brisačo, posesamo ali pometemo drobtine pod mizo …

Gre za nekaj sekund dela, a če seštejemo učinek, dobimo sistem, ki se bo odražal v bolj urejenem domu in naši boljši volji, in kar je pri vsem tem najlepše, brez občutka preobremenjenosti.