Da je pes najboljši človekov prijatelj, zatrjuje tudi pred nedavnim upokojeni policist Zvonko Galun iz Gornje Radgone, ki se je na vse pretege boril, da je nazadnje lahko obdržal službeno weimarjanko. Moral se je že namreč kar čez noč posloviti od devet let stare Done, ki mu je bila dodeljena pred petimi leti. »V tem času se je navezala name, moje družinske člane sprejela kot del kardela in lepo uživala svoje pasje življenje z mano v službi in doma, kjer je bila nastanjena,« razloži Galun. Težave so se začele junija letos, ko je želel psičko vzeti domov za vedno, v »zaslužen...