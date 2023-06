Pravilna prehrana med treningi

Hrana ne podpira le optimalne zmogljivosti, temveč tudi pozitivno vpliva na dolgoročni razvoj naših sposobnosti. Na splošno velja: daljši in intenzivnejši ko je napor, pomembneje je, da se na poti napolnimo z gorivom! Tako pravijo pri Švicarskem društvu za športno prehrano.

Med telesnim naporom sta še posebno pomembni dve hranili: ogljikovi hidrati in voda. Dodatna hranila se lahko dodajo glede na potrebe vadbe. Ta lahko vključujejo kofein, dodatno sol, maščobne kisline ali beljakovine.

Pri »kratkih« vadbah, ki trajajo manj kot 45 minut, hrana ni potrebna. Če vadba traja dlje, če se večkrat na dan ukvarjate s krajšimi vadbami ali se na splošno več dni bolj intenzivno obremenjujete, so med vadbo idealni dodatni ogljikovi hidrati.

Vnos tekočine: zakaj in koliko?

Telo se med telesnim naporom znoji, da bi se ohladilo. Zaradi tega izgublja tekočino. Do neke mere to nima večje vloge, vendar lahko večje izgube tekočine negativno vplivajo na zmogljivost. Pitje pri vadbah, ki trajajo manj kot 45 minut, ne prispeva k izboljšanju zmogljivosti. Pri daljših treningih lahko prepreči padec zmogljivosti. Pri klasičnih vzdržljivostnih športih je vnos tekočine zelo pomemben.

Praviloma lahko med vadbo zaužijete od 4 do 8 dl tekočine na uro. To količino pa lahko povečate v primeru močnega potenja ali visokih zunanjih temperatur.

Praviloma lahko med vadbo zaužijete od 4 do 8 dl tekočine na uro.

Ogljikovi hidrati: kateri in koliko

Optimalna količina ogljikovih hidratov je odvisna od trajanja treninga ali tekmovanja. Za treninge, ki trajajo manj kot 45 minut, dodatni ogljikovi hidrati niso potrebni. Pri treningih, ki trajajo do 75 minut, je koristno popiti majhne količine športnega napitka. Za daljše treninge, ki trajajo od 60 do 120 minut, je idealnih od 30 do 60 g ogljikovih hidratov na uro. Za vse druge vadbe, daljše od 120 minut, je idealnih od 60 do 90 g ogljikovih hidratov na uro. Telo lahko absorbira do 60 g ogljikovih hidratov na uro v obliki glukoze. Za večje količine je treba dodati dodatno fruktozo. To je vrsta sladkorja, imenujemo jo tudi sadni sladkor, saj je naravno prisotna predvsem v številnih vrstah sadja. Vsekakor morate o hrani in tekočini poklepetati tudi s svojim osebnim zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom.