Prave kopalke za vašo postavo

Kako uspešno je bilo poletje, nekateri merijo tudi po času, ki so ga v tem obdobju preživeli v kopalkah. Sproščena morska oprava je v vročih dneh gotovo najbolj udobna, ne glede na to, ali jo nosimo ob bazenu, jezeru ali morju. V teh dneh so se tako mnogi odpravili na lov za idealnim modelom kopalk, v katerem bodo to sezono preživljali vroče dni. Kako izbrati takšnega, ki se bo kar najbolj prilegal postavi? Spodaj preverite, kako z nekaj triki do kopalk, ki so vam pisane na kožo.

Pomembno je, da se v kopalkah počutimo sproščeno.

Pri izbiri oblačil za na plažo se velja držati treh osnovnih kriterijev, ki botrujejo popolnemu poletnemu videzu. Pomembno vlogo bo odigrala barva blaga, ki nas lahko optično zoži ali poširi. Proporci telesa narekujejo tudi, ali je za nas bolj primerna izbira eno- ali dvodelnih kopalk. Seveda pa tudi pri slednjih možnostih lahko zbiramo med mnogimi modeli.

Izbira materiala

Katere barve nam pristajajo, je najbolj odvisno od naše naravne polti, ki je niti na dopusti ne gre preveč izpostavljati soncu. Če imamo bolj svetlo polt, je najbolje, da izberemo kopalke temnejših barv. Temno zelena, modra in črna bodo odlična izbira, prav tako lahko posežemo po vzorcih temnejšega barvnega spektra. Tisti s temnejšo poltjo bodo poleti blesteli v svetlih odtenkih različnih pastelov, beli in zlati barvi. Če želite postavo optično zožiti, izberite enobarvne kopalke, podobno vlogo bodo odigrale pike ali drobne cvetlice.

Enodelne ali bikini

Izbira modela je odvisna od tega, katere dele svojega telesa želite izpostaviti in katere skriti. Nekaj odvečnih centimetrov okoli trebuha lahko skrijemo s hlačkami z visokim pasom, bikini nedrček bo na primer poudaril prsi. Z enodelnimi kopalkami, ki imajo izrez na hrbtu, bomo pozornost od trebuščka preusmerili na slednjega, z visokim izrezom na spodnjem delu pa bomo poudarili boke in optično podaljšali noge.

Brez naramnic

Če spadate med tiste, ki vam številka košarice rada trka na stopnjo samozavesti, lahko svoje oprsje optično povečate s kopalkami brez naramnic. Vzdolžna linija bo namreč poudarila vaša ramena in hrbet ter dajala eleganten vtis, prav tako pa zožila pas, zaradi katerega se bo zdelo, da so prsi večje. Seveda pa lahko vedno posežete tudi po podloženem modrčku.