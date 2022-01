Starša sta opažala, da se med hojo vedno bolj nagibam v levo. »Alenka, hodi pokončno,« ste me opominjala. Bolj ko sem se trudila, manj me je telo ubogalo. »A te kaj boli?« sta s skrbjo v glasu neštetokrat vprašala. Ne. Prav nič me ni bolelo. Telo se samo ukrivlja po svoje, morda je prevzelo moj samovoljni karakter. Šele ko sem dopolnila sedem let in sta mi koleni začeli drsati drugo ob drugo, telo pa je bilo vedno bolj nenavadno zamaknjeno v sklepih, sta urgirala, da za vsako ceno najdeta vzrok nenavadnega razvoja mojega telesa. Pri ortopedu so ugotovili, da imam močn...