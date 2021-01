Pozimi več v morju kot poleti!

Zaradi sproščanja hormonov ob izpostavljanju hladni vodi imata občutek, da živita s polnimi pljuči.

Med zimskim sprehodom po izolski plaži pri svetilniku opazimo dve postavni dami. Do predela plaže, ki so ga domačini poimenovali Vitaminček, sta prehodili desetminutno pot od doma, hitrejša hoja je njuna priprava na skoraj vsakodnevno zimsko plavanje. Na klopci odložita oblačila in zaplavata v morju, ki ima povprečno temperaturo od 10 do 12 stopinj, plavali pa sta že pri nižji, vsega devet stopinj. Temperatura morja do dvanajst stopinj pomeni, da bosta v vodi 10 ali 20 minut, če je temperatura višja, plavata dlje. Ne glede na to, ali brije burja, klesti toča ali pada dež.»Ko zaplavava, je prvi občutek šok, ki naju popolnoma prebudi, sledi občutek veselja oziroma evforije,« pripovedujeta 38-letnain dve leti starejšaiz Izole. Med plavanjem, ki ga izvajata od 2. januarja predlani, se pogovarjata o otrocih, gospodinjskih zadevah, službi pa tudi o politiki. Včasih se jima pridruži soseda. Po plavanju se ob sončnem vremenu prepustita žarkom, dokler se ne posuši sleherna kapljica na njunih telesih.»Nekoč sva bili občutljivi za mraz kot večina žensk, ampak s časom sva se okrepili, najina termoregulacija se je očitno spremenila.« Potem se oblečeta v suha oblačila in odpravita na čaj.»Sprva so naju sprehajalci nejeverno opazovali, zdaj naju spodbujajo, nekateri se ustavijo, kaj vprašajo.« Nekaj negativnih odzivov je bilo v času ukrepov med prvim valom epidemije. »Ko so ocenili, da jih najino plavanje oziroma smeh, ki se sliši iz morja, ogroža. Najini otroci pravijo, da sva malček nori, ampak naju podpirajo, pridno podajajo brisače, naredijo kakšno fotografijo, med plavanjem se na obali igrajo.«Mrzlo morje na njiju pozitivno učinkuje. »Ne poznava več zimskih prehladov. Telesi sta bolj čvrsti in mišičasti, celulit je stvar preteklosti. Odlično vpliva tudi na razpoloženje, imava več energije, zaradi sproščanja hormonov ob izpostavljanju hladni vodi imava občutek, da živiva s polnimi pljuči.« Ewa in Ana poudarjata, da poleti plavata manj kot pozimi, razmišljata o organiziranem zimskem plavanju v domači Izoli.Skupno jima je tudi, da nista iz Izole. Ewa je pred 14 leti, potem ko se je zaljubila v Izolo, prišla iz Chojnowa na Poljskem, Ano je pred 20 leti iz Zagreba odpeljala ljubezen do Izolana. Ewa je samostojna podjetnica in profesorica angleščine ter prodajalka ročno izdelanega nakita. Ana pa je učiteljica razrednega pouka v izolski osnovni šoli. V prostem času sta izjemno ustvarjalni, Ewa je ljubiteljska slikarka, Ana piše knjige za otroke. Tudi mamici sta: Ewa ima osemletno hčerko in 10-letnega sina, Ana pa enako stara deklico in sina ter še 16-letnika.Prijateljici sta od poletja 2018. »Ana je izjemno ljubeča oseba, v ljudeh najde pozitivne lastnosti. Do sebe je zelo stroga, do drugih pa razumevajoča. Borbena mamica samohranilka, radost najde v najmanjših stvareh in ne ve, kaj je dolgčas,« pove črnolaska Ewa.Rdečelaska Ana pa za Ewo pravi, da je oseba nešteto talentov, ki jih razvija do popolnosti. »Kar si zada, tudi izpelje. Ne morem pri njej ne obstaja. Poleg tega je do sebe zahtevna, do drugih pa le toliko, da iz njih izvleče najboljše. Izjemna poslušalka in zakladnica konkretnih rešitev za nešteto različnih situacij.« Ko se sprostijo protikoronski ukrepi, gresta plavat v slovenska jezera in reke, številna so že na njunem seznamu, skleneta dami.