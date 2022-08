Dobri dve leti sta minili, odkar je začel delovati narodno-zabavni ansambel Pozdrav. Gre za klasični trio s pevskim duetom, člani pa prihajajo iz Kranja in Poljanske doline pri Škofji Loki. Pravzaprav od tam prihaja pevec, bas kitarist in tudi povezovalec programa Jernej Andreuzzi, preostali so pravi Gorenjci. Harmonikar je Tomaž Pivk, pevka je Jana Pivk, baritonist in kontrabasist je Urban Kalan, kitaro pa igra David Posavec. A čisto vsi že imajo kar nekaj glasbene podlage in izkušenj, saj so pred tem delovali v drugih, prav tako narodno-zabavnih zasedbah. »Najbolj pri srcu so nam skla...