Pozabijo naj na lov zaradi trofej

Ob zaključku izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2021 je Lovska zveza Maribor nedavno pripravila zaključno slovesnost s podelitvijo spričeval in svečano lovsko zaprisego za 40 novopečenih lovcev. V kulturnem delu so nastopili rogisti Lovske zveze Maribor, vse mlade lovke in lovce pa je nagovoril in pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Veselijo se podmladkaVeselijo se podmladka V Sloveniji je po najnovejših podatkih v lovske družine pod okriljem Lovske zveze Slovenije vključenih 20.322 lovcev. Lov je še vedno v izraziti domeni moških, saj je med člani le 592 lovk (večinoma ...