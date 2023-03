Poustvarjali veličastno Avsenikovo glasbo

Na odprtju zdaj že končanega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju smo lahko ob nastopu Ansambla Saša Avsenika na odru v Planici videli tudi otroški pevski zbor. Gre za učence Glasbene šole Bučar, ki so počaščeni, da so bili lahko del slovesnosti ob odprtju najbolj odmevnega športnega dogodka pri nas.

»Brez dvoma gre za dogodek tega leta, če ne kar desetletja, zato so naši učenci res izjemno počaščeni, da so lahko skupaj z Ansamblom Saša Avsenika v Planici na svoj način nekaj prispevali k slavnostnemu vzdušju in poustvarili veličastno Avsenikovo glasbo,« je na svoje učence ponosen Simon Bučar, harmonikar in vodja istoimenske glasbene šole. Kot pravi, je bila to priložnost, ko so lahko njegovi učenci ne le peli, temveč stali na odru ob vrhunskih slovenskih glasbenikih in drugih ustvarjalcih velikega projekta, kar bo pri vseh nedvomno pustilo velik pečat. Tudi zato so za omenjeno sodelovanje nadvse hvaležni.

Člani otroškega pevskega zbora GŠ Bučar s člani Ansambla Saša Avsenika in Simonom Bučarjem

Predstavili so že ogromno lepih sodelovanj. Lani so s Čuki posneli venček njihovih uspešnic, Krokodilčki, Ena po domače, Greva gor v hribe in vsem dobro poznanega Huga, poleg tega pa tudi barvit videospot na Protokolarnem posestvu Brdo pri Kranju. Sodelovali so tudi z Rudijem Bučarjem, Ansamblom Pogum in še nekaj priznanimi glasbeniki, z znanim slovenskim glasbenikom pa ga napovedujejo v letošnjem letu, a njegovo ime za zdaj še ohranjajo zase.

Vsako leto organizirajo zdaj že tradicionalni koncert Večer harmonike in smeha, ki ga prireja Orkester harmonikarjev Bučar. Rdeča nit večera je prepletanje glasbe in stand-upa; na njihovem odru se je zvrstilo že veliko priznanih domačih glasbenikov in stand-up komikov. Letošnji dogodek bo 2. aprila v Sostrem, poleg znanih imen narodno-zabavne glasbe pa bo nastopil tudi komik, eden in edini Perica Jerković.

V Glasbeni šoli Bučar obožujejo naravo, hribe, gibanje in predvsem lepote naše prekrasne Slovenije, zato se vsako leto peš podajo na dvodnevni pohod s harmonikami. Ker jim je vreme ob lanski 10-letnici prekrižalo načrte, upajo, da bo letošnji prvi julijski vikend pravšnji, da se bodo že drugič odpravili na vrh Triglava in tako dostojno proslavili prvo okroglo obletnico delovanja glasbene šole skupaj z učenci in številnimi prijatelji.