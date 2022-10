Potovanje na – spanje

Ob besedi turizem večina ljudi sprva pomisli na potovanje, oglede novih krajev, brezbrižno pohajkovanje, šport, poležavanje na plaži … Nekateri se počitnic veselijo tudi zato, da bi se tam končno spočili in naspali. In prav slednjih, teh, ki se odločajo za (intenzivno) spanje na počitnicah, je čedalje več. Tako imenovani spalni turizem je v modi; število potovanj, ki vključujejo predvsem veliko spanja in sprostitev, se je zelo povečalo po koncu pandemije koronavirusa. Tudi mnogi znani hoteli po svetu v zadnjem času ponujajo posebne akcije za goste, ki si na počitnicah želijo samo eno – čim več spanja.

Znani newyorški hotel Park Hyatt je pred dnevi preuredil nekaj svojih sob v luksuzne prostore, ki so jih poimenovali Bryte Restorative Sleep Suites. Vanje so namestili posebne naprave, ki omogočajo čim bolj mirno in do spanja prijazno okolje. Hotelska veriga Rosewood Hotels & Resort je odprla vrsto sob v svojih hotelih in počitniških naseljih, poimenovali so jih Alkimija spanja. V Londonu so že pred dvema letoma odprli hotel Zedwell na znanem trgu Piccadilly in je prvi, ki je imel vse sobe zvočno izolirane in opremljene z napravami za predvajanje glasbe in zvokov, ki pospešujejo spanje. Konec leta 2020 je švedski proizvajalec postelj in vzmetnic Hastens v portugalskem letovišču Coimbra odprl butični hotel s 15 sobami. Ime hotela pove vse, kar je treba vedeti o njem – Hastens Sleep Spa Hotel.

Soba hotela Zedwell v Londonu, ki je namenjena intenzivnemu spanju. Foto: zedwell.com

V preteklosti turistični paketi spanja niso niti omenjali, saj so vključevali vse drugo – od poznih večerij do ogledov mestnih znamenitosti, dogodkov –, zdaj pa so se smernice očitno spremenile. Kot so ugotovili v nedavni raziskavi, ki so jo objavili v reviji za klinično raziskovanje spanja (Journal of Clinical Sleep Medicine), se je več kot 40 odstotkov od 2500 ljudi, ki so sodelovali v njihovi raziskavi, od začetka pandemije koronavirusa pritoževalo zaradi slabše kakovosti spanja. Vse to naj bi bilo povezano s povečano negotovostjo in strahom, ki se je zaradi neznane bolezni naselil med ljudmi. To pa se je izrazilo tudi na njihovem slabšem spanju.

Zanimivo je, da je spremembe med ljudmi prva zaznala prav turistična industrija ter se zelo hitro prilagodila novim smernicam in potrebam trga. Kot trdijo nekateri strokovnjaki, pa se preobrat ni zgodil čez noč in zaradi koronavirusa. Že prej so zaznali naraščanje zahtev turistov, ki so v hotelih pričakovali več zasebnosti, več prostorov za sproščanje, tako imenovanih velnes centrov. To je nakazovalo, da ljudje med potovanji potrebujejo čas za sprostitev in počitek.

In kaj ponujajo hoteli v spalnih programih? Sobe so po navadi zvočno izolirane, da lahko obiskovalci uživajo v popolni tišini. Opremljene so z več vrstami vzglavnikov in nastavljivo trdoto vzmetnic. Poleg tega so ob posteljah predvajalniki z glasbo za spodbujanje spanja. Na voljo so pokrivala različnih debelin in teže, v sobah si gost lahko pripravi čaj za sproščanje in boljši spanec. Dolžina programov je prilagojena zahtevam posameznega gosta. Londonski hotel Brown v četrti Mayfair iz hotelske verige Rocco Forte ponuja dvodnevne pakete, ki omogočajo »resno spanje«, kot je mogoče prebrati na njihovih reklamah. Veriga Six Senses pa v svojih programih omogoča spalne pakete, ki trajajo od tri do sedem dni.