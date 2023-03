Potetovirani duhovnik spletna zvezda

Duhovnike si običajno predstavljamo kot pokončne može v strogih duhovniških talarjih, kako pridigajo s prižnice, delijo nasvete in usmerjajo svojo čredo. V prostem času pa se morda potopijo v prebiranje religioznih knjig ali kaj podobno duhovnega. Ta predstava je verjetno pretirano okostenela in črno-bela. Vseeno pa niti tisti z najbolj divjo domišljijo v potetoviranem mišičnjaku, ki po družabnih omrežjih objavlja fotografije in filmčke, kako se znoji v fitnes centrih, ne bi prepoznali božjega moža.

Tudi duhovniki so lahko spletne zvezde in medijski vplivneži. To pri nas dokazuje mladi Martin Golob, ki se tako dobro kot v cerkvi znajde v televizijskih in radijskih oddajah ter si je pot do slovenskih src utrl tudi s spletnimi objavami, blogi in vlogi. Podobno si je krog sledilcev zunaj cerkve ustvaril švedski luteranski duhovnik Oskar Arngarden, ki ne deli zgolj duhovnih nasvetov, ampak tudi napotke, kako do izklesanega telesa. »Sveto pismo pravi, da je tvoje telo tvoj tempelj. Zato pomisliš, kako ravnati s tem svojim templjem,« razmišlja 38-letni Šved, ki mu na instagramu pod imenom »crossfitpriest« (crossfit duhovnik) sledi že več kot 41.000 sledilcev. Ti vsrkavajo njegove fitnes nasvete, budno sledijo filmčkom, kako pravilno vzdigovati uteži, ga sprašujejo po njegovi vadbeni rutini in z njim delijo svoje misli.

Rade volje razkriva svojo vadbeno rutino. FOTO: osebni arhiv

»Mnogo ljudi me sprašuje o moji rutini in vadbenem programu, zato poskušam po vsakem treningu kaj objaviti. Najpogosteje kaj z utežmi in kardio vaje, nekaj, ob čemer se ti dvigne srčni utrip.« A čeprav za tem stoji njegova želja, da bi ljudem pomagal do bolj zdravega, športnega življenjskega sloga in da bi se tudi oni zaljubili v fitnes (predvsem vadbo crossfit) kot on sam, je njegovo vodilo bolj duhovno-podjetna komponenta: pridobiti nove, v prvi vrsti mlade vernike.

Bog je vpet v vsak vidik mojega življenja. Telovadba je zame neke vrste molitev.

Komunicira s svetom

Arngarden je instagram prvič osvojil leta 2019, ko je z razkazovanjem izklesanih mišic, po velikem delu telesa prekritih s tetovažami, čez noč postal spletna zvezda. V le nekaj mesecih je imel namreč že več kot 160.000 sledilcev, kar pa je bilo za mladega duhovnika preveč. Sploh ker so se pod njegovimi objavami vrstile in množile opazke na račun njegovega mišičastega telesa, mnogi so ga primerjali celo z avstralskim igralcem Chrisom Hemsworthom, ki je svet obnorel kot mišičasti filmski Thor. »Sramežljiva oseba sem, zato se nisem počutil dobro.« Zato je na koncu svoj profil izbrisal. A se je že leto pozneje, leta 2020, vrnil na instagram, s precej bolj izdelano vizijo, kaj želi sporočiti. »Najti moramo nove poti, kako naj se Cerkev približa ljudem in jih nagovori. In kje so ljudje? Na družabnih omrežjih.«

Je tudi oče dveh otrok. FOTO: osebni arhiv

Liberalni in spletno nadvse pismeni duhovnik priznava, da imajo družabna omrežja tudi pasti, ne nazadnje so natančno popisane in dokumentirane. A kot vse ima tudi to dve plati, tudi dobro. Prepoznal je namreč (virtualni) prostor, v katerem lahko nagovarja ljudi. »Komuniciram lahko z vsem svetom, pogovarjamo se lahko o veri in zdravju, o našem obstoju in duševnem zdravju.« Zato ne objavlja le svojih športnih utrinkov, ampak tudi duhovno razmišljanje in kako do zdravih navad. Še posebno mu ogreje srce, ko se sledilci obrnejo nanj ne le z opazkami, ampak s svojimi zgodbami in izkušnjami.