Potepini z novo polko

Potepini so bili najprej trije, nato štirje, danes pa je to petčlanska glasbena zasedba, ki igra narodnozabavno glasbo, a so njihovi ritmi drugačni, bolj moderni. Tokrat na radijskih in televizijskih postajah predstavljajo novo polko z naslovom Ne verjameš. Pesem je nostalgična, romantična z ljubezensko vsebino, posneta v poletnih ritmih. A je več kot le pesem. Je povabilo v svet, kjer ljubezen premaga strah.

»Energična pesem z naslovom Ne verjameš poslušalce popelje ob jezero, ki je poleti obdano s toplimi barvami in estetiko 50. in 60. let prejšnjega stoletja,« pravijo fantje ansambla Potepini. To so Teo Vranc, Matjaž Gašparič, Rok Novak, Jaka Plevnik in Aljaž Dremel, ki se je kot zadnji pridružil lani. »V ospredju zgodbe nove polke sta fant in dekle. Ona je zaljubljena, a previdna, saj njeno srce še ni povsem prepričano, ali mu lahko povsem zaupa. On pa s šarmom, energijo in iskrenostjo počasi, a vztrajno topi led okoli njenega srca in njenega nezaupanja. Ob vožnji z motorjem, dolgih sprehodih ob plaži in ukradenih pogledih skozi sončna očala se med njima razvija zgodba, ki je močnejša od dvomov. Gre za občutljivo, a hkrati odločno pripoved o tem, kako se prava čustva lahko prebijejo skozi oklepe razočaranj,« pove Matjaž Gašparič, ki se je tokrat podpisal tako pod melodijo kot tudi besedilo. Slednje v pesem vnaša avtentičen izraz in čustveno globino. Aranžma so prispevali vsi člani skupine Potepini, za moderno glasbeno produkcijo pa ima zasluge njihov član Teo Vranc, ki ima TeoRika Studio. Končni zvok sta oblikovala skupaj s še enim mojstrom Tadejem Miheličem v njegovem M-MEDiA RecordingStudiu. In dosegla, da skladba zveni v sodobnem zvoku, a hkrati ohranja retro dušo.

Med snemanjem videospota so se zabavali. FOTO: Arhiv Ansambla

Fantje so poskrbeli, da je zgodba dobila tudi vizualno podobo. Videospot je nastal pod režisersko taktirko še enega prepoznavnega mojstra, in sicer Timija Krhlanka. Za scenarij je poskrbel avtor skladbe Matjaž Gašparič, ki mu je uspelo s subtilnimi podobami in stiliziranimi prizori pričarati pravo poletno romantično atmosfero. Igralca Nastja Goršek in Jan Kačičnik sta odigrala zaljubljen par. Zgodba je postavljena v svet sončnih dni, odprtih src in nepozabnih trenutkov, ki se dotaknejo tako mlajših kot starejših poslušalcev.