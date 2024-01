Z jubilejnim potopov v Krko skočili v novo leto

»Ob 10. uri smo se zbrali. Najprej smo vse prisotne pogostili, potem pa so se začeli pripravljati na potop,« nam Tomaž Prašnikar v imenu Kluba za podvodne aktivnosti Novo mesto opiše dan, ki je v mesto ob Krki zvabil 60 potapljačev iz devetih slovenskih klubov in iz Karlovca. »Od vseh 60 zbranih se jih je 17 odločilo za potop. Tega smo pripravili tako, da smo potapljače odpeljali s splavom do Loke, kjer so poskakali v vodo, potem pa priplavali do naših novih klubskih prostorov pod Julijino brvjo. Tam smo jih pričakali in se še lep čas potem družili, izmenjevali izkušnje ter se pogovarjali o potopih,« nadaljuje Tomaž.

Dva od 17 junakov FOTO: Tomaž Prašnikar

»Potopili so se tja do štiri metre globoko, kolikor je najgloblja Krka na tem predelu. Ker je precej skalnatega, ta globina niha od dva do štiri metre. Vidljivost ni bila ravno na zavidljivi ravni, saj je prejšnji teden deževalo in se reka ni razčistila, a za silo je bilo. Da smo lahko odprli sezono, kot smo si zamislili,« dodaja Tomaž.

Iztok, ki se bliža 70. letu, je bil najstarejši potapljač na jubilejnem, zdaj že krepko tradicionalnem prvem potopu v letu. Prvi potop sega v daljno leto 1980 na novega leta dan. »To so bili še potopi s staro opremo, malce stresa je bilo, saj te je tudi voda zalila,« pristavi Tomaž, ki je vesel, da je bil potop uspešen.

Klubski abraham

Po potopu je sledilo prijetno druženje. FOTO: Tomaž Prašnikar

Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je lani slavil abrahama, 50 let uspešnega delovanja. Premorejo več kot 60 članov, ki se vsako sredo srečujejo na sestankih.

V letu 2024 jih čaka precej zadev in izzivov, vključno z urejanjem novih klubskih prostorov. Spomladi in jeseni bodo imeli tabor, vmes bodo razpisali tečaje za začetnike, opravili bodo tudi redno usposabljanje na Pagu, saj novomeški klub deluje v aktivnosti Podvodne reševalne službe.

Vmes bodo opravili kar veliko potopov: morda v Krki ali Kolpi, pot pa jih bo vodila do Fiese in tudi do hrvaške obale. Želijo si tudi, da bi še okrepili svoje vrste in v vodo zvabili mladi rod.