Pot po zdravilnem parku Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki so ga odprli junija 2014, je leta 2015 postala naj spletna pot. Sveta Trojica je že od nekdaj znana kot kraj, kamor so ljudje zelo radi prihajali in predvsem romali v domačo cerkev. Zato ni naključje, da je ravno v tem kraju nastalo tako mogočno romarsko svetišče. Številni zgodovinski viri in ustno izročilo pričajo, da so mnogi ljudje, ki so se zatekali po pomoč v Sveto Trojico, tudi čudežno ozdraveli. Na severnem delu jezera je izvir zdravilne vode za oči, sicer pa je celotno območje z junijem 2014 postalo zdravilni park. Območje...