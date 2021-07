Pot po stopinjah pastirjev – Velika planina

Pot po stopinjah pastirjev na enajstih točkah razodeva bogato naravno, kulturno in duhovno dediščino Velike planine. Ta edinstvena, skoraj 1000 ha velika sredogorska kraška planota v Kamniško-Savinjskih Alpah je eno najstarejših in največjih pašnih območij slovenskega alpskega sveta, kjer je v višinskem pasu med 1200 in 1666 m še vedno živih in delujočih sedem pastirskih selišč, prepoznavnih po svoji tipični planinski arhitekturi. Poučna in zanimiva učna pot, ki vas popelje po Veliki planini, ima več vstopnih točk. Ena izmed vstopnih tabel z zemljevidom in točkami na učni poti je na spodnji po...