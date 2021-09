Posvojili 41 mačk in 3 pse

Najdeni mucek Gizmo je našel novi stalni dom. FOTO: Zavetišče Ljubljana

8 milijonov evrov je znašala prenova zavetišča v Gmajnicah.

Direktor zavetišča v Gmanjicah Marko Oman na izpustu za pse, začasno namenjenem otroškim delavnicam na temo živali. FOTO: Janez Petkovšek

Na leto oddajo 600 živali, uspešnost posvojitve pri psih je 96-, pri mačkah pa 60-odstotna.

Prikaz uspešnosti socializacije psa Jacka, pripravljenega za potencialne posvojitelje. FOTO: Janez Petkovšek

Najsodobnejše zavetišče pri nas Na mestu nekdanjega zavetišča, ki so ga porušili, zdaj stojijo stavbe in ograde, ki se raztezajo na 3500 kvadratnih metrih (trikratno povečanje). Te so razdeljene na več sektorjev, kar omogoča prilagodljivost zaradi sezonskih nihanj v številu in strukturi živali, pa tudi preprečevanje širjenja kužnih bolezni, saj lahko začasno zapro le sektor, kjer bolezen izbruhne, in ne celotnega zavetišča. Decembra 2019 so uredili 47 bivalnih prostorov za 140 psov, kar je pol več kot prej, nove prostore za upravo s predavalnico, pa za prostovoljce ter servisne prostore in skladišče. Julija 2020 so dokončali objekt s sprejemno ter veterinarsko ambulanto, avgusta letos pa še gradnjo zavetišča za mačke – 46 nestandardnih so nadomestili s 64 dvojnimi bivalnimi prostori za skoraj 300 zapuščenih kosmatink.

Ob koncu prenove Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana sta občina Ljubljana in ZOO Ljubljana, katerega dislocirana enota je to zavetišče, v Gmajnicah organizirala dneve odprtih vrat. Od petka do nedelje jih je obiskalo več sto ljubiteljev živali, več deset pa jih je obisk bogatega zabavnega programa za otroke izkoristilo tudi za posvojitev zavrženih mačk in psov.V treh dneh je bilo opaziti največ družin z majhnimi otroki, ki so si ogledale z živalmi povezane lutkovne predstave, mnoge pa so pritegnili izdelovanje igrač za mačke in pse ter delavnice na prostem. Mladi in stari so se najraje igrali z mladimi kužki, ki so jih na zelenice na povodcih pripeljale njihove oskrbnice prostovoljke.​Prostovoljkaiz Vnanjih Goric je redna oskrbnica zavetiških psov že od leta 2007. Povedala je, da na Gmajnice s kolesom prihaja tako rekoč vsak delovnik, kjer med 9. in 12. uro sprehaja, hrani in drugače oskrbuje pse. In to kljub temu, da jo doma čaka 10-letna pasja mešanka s hitro rastočim rakom. Ker je upokojena, ima veliko časa, na Gmajnice pa prihaja tudi zato, ker jo živali in prostor napolnijo s pozitivno energijo. Tako ji ni niti dolgčas, kar smo opazili ob njenem sprehodu s haskiju podobnim mladičem. Okoli samičke Zare, za posvojitev katere se je že v petek potegovalo šest kandidatov, pa so se ob našem obisku smukali tudi otroci, ki so tam na poletnih počitnicah oziroma v poletnem dnevnem varstvu med 9. in 16. uro. Vida je dejala, da bo kot prostovoljka v zavetišču pomagala, dokler bo lahko hodila.Sprehajalkaiz Ljubljane, ki je bila na sprehodu s štirimesečnim najdenim mešančkom Jackom z Viča, pa me je popeljala mimo začasnih bivališč za pse z opozorilnimi napisi, naj ljudje ne božajo psov, ker lahko ugriznejo. Predstavila je vseh 11 psov v zavetišču. Tako smo spoznali terierčku podobno mešanko Rito, pa Viljema, mešanca z nemškim ovčarjem, devetletnega Maxa, ki so jim ga v zavetišče predali po osmih letih bivanja pri drugih lastnikih, odraslega mešanca Boba, psa z verige, ki ni bil nikoli socializiran, pa petletnega najdenčka, bernardinca Benija, ki se je na Petro tako navezal, da je do nje zelo zaščitniški in to z lajanjem da vedeti vsem neznancem ...Direktor gmajniškega zavetiščaje razkazal sedem novih ograjenih izpustov za pse – po dva sta betonska in peščena, trije pa travnati. Pse poskušajo z njimi navaditi na različne talne površine in različno opremljene ograde za prosto sprehajanje. V vseh so posajena drevesa, ki bodo dajala senco, te dni pa so jih izkoristili za razne otroške delavnice, saj hočejo, da bi bilo zavetišče tudi medgeneracijski prostor za izmenjavo izkušenj med ljudmi in živalmi. Zatem smo videli prostore za osem rednih prostovoljcev, pri čemer nekateri izmed njih opravijo kar 900 prostovoljnih ur na leto, pa sistem aktivne ventilacije, ki prostore z živalmi prezračuje tako uspešno, da njihovega smradu sploh ni zaznati, pa sprejemno ambulanto, kirurške in laboratorijske prostore in ogromno sodobne medicinske opreme za prvo pomoč poškodovanim ali bolnim najdenčkom (tam redno delajo trije veterinarji).Na koncu smo si ogledali še nove prostore za mačke, ki so polno zasedeni, po njihovi ležernosti sodeč pa jim nič ne manjka, saj imajo praskalnike, igrače, urejena ležišča in hrano. Manjka jim le stalni dom. Za potencialne posvojitelje (ti so jih od četrtka do nedelje posvojili 41) so zato organizirali svetovanje izkušenih mačjih in pasjih svetovalcev. Na stojnicah so se predstavili prostovoljci, ki v prostem času poskušajo pred poginom ali negotovo usodo rešiti čim več prostoživečih mačk ali zavrženih živali. Najaktivnejše so bile članice društev Reks in Mila ter Mačjelovka. Starejše obiskovalce, zlasti potencialne posvojitelje, pa so najbolj zanimale predstavitve psov v živo v eni od ograjenih sprehajalnic. In trije mladiči so že večkratno rezervirani.