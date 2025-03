Postopno povečujmo telesno pripravljenost

Marec je odličen mesec za vnovično aktivnost in postopno povečevanje telesne pripravljenosti. Dnevi postajajo daljši, temperature prijaznejše, narava pa vabi h gibanju na prostem. Pri izbiri aktivnosti je treba upoštevati lastno pripravljenost, cilje in vremenske razmere.

Hitra hoja in tek sta odlična izbira za začetek tekaške sezone, pri čemer je priporočljivo postopno povečevanje intenzivnosti in dolžine. Ljubitelji pohodništva naj upoštevajo razmere na poteh, saj so te lahko še vedno snežne ali blatne. Kolesarji lahko izkoristijo prve toplejše dni za vožnjo na prostem, pomembno je prilagajanje opreme in oblačil vremenskim razmeram. Slednje upoštevamo tudi pri vadbi na prostem, kot so zunanje fitnes naprave, vadba z lastno telesno težo ali skupinske vadbe v parkih.

V primeru slabšega vremena so na voljo dvoranski športi, kot so plezanje, košarka, plavanje, ki ponujajo odlično alternativo aktivnostim na prostem.

Uporabljamo lahko zunanje fitnes naprave. FOTO: Getty Images

Ne glede na izbiro ne gre pozabiti na gibljivost in raztezanje, ki sta ključna za pripravo telesa na intenzivnejše gibanje, preprečevanje poškodb in izboljšanje regeneracije. Pri vadbi je pomembno poslušati svoje telo, se izogibati pretiravanju ter postopoma povečevati intenzivnost. Redna rekreacija prispeva k boljšemu počutju, več energije in pripravi na aktivnejše pomladne mesece.

Redna rekreacija prispeva k boljšemu počutju, več energije.

Hrana za energijo

Pomemben je tudi razmislek o prehrani. Pravilna prehrana in hidracija sta ključni za optimalno zmogljivost in regeneracijo pri športni aktivnosti. Uravnotežen vnos makro- in mikrohranil zagotavlja energijo ter podpira okrevanje mišic. Ogljikovi hidrati so glavni vir energije za vzdržljivostne športe, pred vadbo je priporočljivo uživati kompleksne vire, kot so polnozrnata žita, sadje in zelenjava. Beljakovine so nujne za obnovo mišic, dober vir so pusto meso, ribe, jajca, stročnice in mlečni izdelki. Maščobe prispevajo k dolgotrajni energiji, uživajmo oreščke, semena, avokado in oljčno olje. Za energijo in imunski sistem so pomembni tudi vitamini in minerali, zlasti železo in magnezij. Pitje dovolj tekočin je bistvenega pomena, saj dehidracija zmanjša zmogljivost in poveča tveganje za poškodbe. Priporočljivo je piti vodo pred vadbo, med njo in po njej ter pri intenzivnem potenju nadomeščati elektrolite. Obrok pred vadbo naj bo lahek, na primer banana z jogurtom ali ovsena kaša, in zaužit vsaj uro ali dve prej. Pri aktivnostih, ki trajajo več kot 90 minut, je smiselno med vadbo zaužiti enostavne ogljikove hidrate, kot so energijski geli ali sadje.

Obrok po vadbi igra pomembno vlogo pri regeneraciji, zato je priporočljivo zaužiti kombinacijo beljakovin in ogljikovih hidratov, na primer skuto s sadjem. Redni obroki, razporejeni čez ves dan, preprečujejo nihanje energije in podpirajo splošno zdravje. Z uravnoteženo prehrano in ustrezno hidracijo boste izboljšali telesno zmogljivost, pospešili regeneracijo in povečali splošno dobro počutje.