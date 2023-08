Postanite najboljši

Numerologija lahko razkrije vse, od vašega življenjskega poslanstva do tega, s kom ste najbolj združljivi, in ko dobite priložnost, da izveste za svoje usodno število, je ne izpustite. Prav tako pomembno je kot število vaše življenjske poti, saj razkriva, kako lahko zrastete v najboljšo različico sebe, ko se premikate skozi življenje.

Vrednosti vsake črke v abecedi 1 - A, J, S 2 - B, K, T 3 - C, L, U 4 - D, M, V 5 - E, N, W 6 - F, O, X 7 - G, P, Y 8 - H, Q, Z 9 - I, R

Kako jo izračunati?

Kot smo vam že zadnjič razložili, začnite tako, da napišete svoje polno uradno rojstno ime. Ime bi moralo biti natanko takšno, kot je na vašem rojstnem listu, tudi če se je od takrat spremenilo. Vzemite številke, ki so dodeljene vsaki črki vašega imena, in jih začnite seštevati. Zmanjšajte vsoto, ki jo dobite, tako da seštejete številke (tj. 27 se zmanjša na 9, ker je 2 + 7 = 9) in nadaljujte z zmanjševanjem, dokler ne dobite ene same števke od 1 do 9, z izjemami za glavna števila 11, 22 in 33, ki ga bomo razložili. Vrednosti najdete v okvirčku.

Ime ANA KRANJC nanese:

(ANA) 1 + 5 + 1 = 7

(KRANJC) 2 + 9 + 1 + 5 + 1 + 3 = 21, 2 + 1 = 3

7 + 3 = 10, 1 + 0 = 1

Ime Ana Kranjc ima za število usode torej 1. Če zmanjšate števila svojega imena in je zadnja dvomestna številka 11, 22 ali 33, so to glavna števila, ki se ne zmanjšajo in imajo svoj posebni pomen. V prvem delu smo razložili števila od ena do pet, zdaj pa poglejmo, kaj pomenijo še preostala.

6

Vaša usoda se je naučiti ravnovesja med dajanjem in prejemanjem ljubezni na zdrav način, hkrati pa ponuditi varno zavetje vsem tistim, ki jih imate radi. Povezana je s skrbjo in negovanjem, tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Ključne besede: negovanje, skrb, previdnost, usmerjen v odnose, koristen, harmoničen.

7

Če je to vaše število usode, je vaša usoda iskanje (in ustvarjanje) lastne edinstvene teorije o pomenu življenja in tudi to, da to znanje nato delite s človeštvom. Vaš edinstveni pogled na svet, skupaj z vašo sposobnostjo, da ostanete osredotočeni na svoj posebni način, bo vaša vodilna luč. Ključne besede: duhovno, analitično, radoveden, iskanje znanja, razmišljujoč.

8

Usoda tistih z res usodnim številom 8 je premostiti vrzel med duhovnim in materialnim svetom. Vaš dar je v tem, da učinkovito uporabljate moč in manifestirate finančno bogastvo, ki ga nato uporabite, da naredite svet boljši. Ključne besede: močno, uspešno, avtoritativno, odločno, ambiciozno.

9

Vaša usoda je, da se razvijete in naučite, kako biti nesebični in sočutni, ter nato učite druge, kako storiti enako. Opustiti morate vse navezanosti, ki ne služijo višjemu dobremu, in živeti skozi služenje drugim. Ključne besede: humanitarno, nesebično, ustvarjalno, duhovno, strastno.

11

Če imate to število, je vaša usoda biti navdihnjen vizionar, ki se uči živeti po duhovnih resnicah. Svoj kozmični vpogled ponujate vsem okoli sebe, s svojo intuicijo in ustvarjalnim iskanjem pa boste tudi zdravili in preoblikovali vse, s katerimi pridete v stik. Ključne besede: zdravilec, intuitivno, duhovno, modro, vodenje.

22

Vaša usoda je biti mojster učitelj in graditelj, ki služi svetu na praktičen način. Struktura, ki jo zgradite, bo človeštvu služila kot načrt za spremembo zavesti. Ključne besede: močno, produktivno, izvajalec sprememb, manifestacija, poučevanje.

33

Vaša usoda je, da postanete mojstrski zdravilec in negovalec ter se naučite moči brezpogojne ljubezni. V vašem življenju bo poudarek na razumevanju razmerja med ljubeznijo, potrpežljivostjo in časom. Ključne besede: duhovno razvit, višja zavest, ljubezen, vizionarsko, dajanje.