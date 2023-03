Postanite boljši

Ste se zataknili? Če še nikoli niste pisali dnevnika, se vam bo redno pisanje morda zdelo nekoliko zahtevno. Celo z iztočnicami, ki vam bodo pomagale pri urejanju misli, se vam bo morda še vedno zdelo težko začeti. Najboljši način za začetek je, da vzamete pero in začnete čečkati. Vaš dnevnik je samo za vas, zato vam ni treba skrbeti za pisavo, slovnico ali črkovanje ter videz zvezka. Pomemben del dnevnika je, da svoje misli napišete na papir pred seboj. Nekateri ugotovijo, da pomaga začeti s pristopom toka zavesti. To pomeni, da zapišete vse, kar vam pride na misel o temi, točno tako, kot vam pride na misel, ne da bi vas skrbela ločila ali celotni stavki in njihov smisel.

Poiščite svoj tok Poiščite miren kraj za pisanje. Zunanji hrup in druge motnje lahko zmotijo vaše misli, še posebno če ste začetnik pri pisanju dnevnika. Če ne najdete mirnega prostora, med pisanjem poskusite poslušati inštrumentalno glasbo (kar koli brez vokala). Naj vas ne skrbi, ali delate »prav«. Pri pisanju dnevnika ne morete zgrešiti. Pomembno je le, ali vam pisanje pomaga predelati čustva in izvedeti več o sebi. Pišite redno. Več dni v tednu si lahko namenite 15 ali 20 minut za pisanje. Nič hudega ni, če ne najdete časa vsak dan. Pisanje ob določenem času vsak dan, na primer po večerji ali tik pred spanjem, lahko pomaga, da se vas navada prime.

Ni vse preprosto

Vodenje dnevnika lahko pomaga zmanjšati stres in negotovost ter vas nauči več o sebi in o tem, kaj želite od življenja. Kljub temu se pisanje morda ne zdi vedno zabavno ali enostavno. Povsem normalno je, da občutite malo nelagodja, ko pišete o bolečih čustvih in frustrirajočih izkušnjah. A obenem je to lahko ventil za vse stiske, kar lahko pogosto vodi do ozdravitve in rasti. Če vam pisanje še naprej vzbuja mučne občutke ali spomine, vam lahko dober terapevt ponudi navodila za globlje raziskovanje teh čustev in izkušenj.

Za najboljše življenje

Če pišete o majhnih stvareh, ki vsakdanjemu življenju dodajo pomen, lažje opazite, kako močno izboljšajo vaše razpoloženje in splošno počutje. Prepoznavanje tega, v čem v življenju najbolj uživate, vas opomni, da si vedno vzamete čas za te stvari. Prav tako lahko spodbuja občutke hvaležnosti in zadovoljstva, saj vam raziskovanje, kaj vam je všeč v življenju, lahko pomaga spoznati, da morda že imate veliko tega, kar si želite. Poskusite s temi iztočnicami.

1. Opišite svojo najljubšo stvar, ki jo počnete, ko se počutite slabo.

2. Katere tri običajne stvari vam prinašajo največ veselja?

3. Naštejte tri strategije, ki vam pomagajo ostati prisotni v svojih dnevnih rutinah. Nato naštejte tri strategije, ki vam bodo v življenju pomagale izboljšati pozornost.

4. Kako dajete prednost skrbi zase?

5. Opišite dve ali tri stvari, ki jih počnete, da se sprostite.

6. Za katere vidike svojega življenja ste najbolj hvaležni?

7. Kako si vsak dan izkažete prijaznost in sočutje?

8. Napišite kratko ljubezensko pismo nekemu predmetu ali kraju, ki vas osrečuje.

9. Na katerem mestu se počutite najbolj mirno? Opišite to mesto z uporabo vseh petih čutil.

10. Naštejte 10 stvari, ki vas navdihujejo ali motivirajo.

11. Kateri so vaši najljubši hobiji? Zakaj?

Osebna rast in življenjski cilji

Če stopite v stik z osebo, kakršna ste danes, vam to ne pomaga le prepoznati ključnih prednosti in vrednot. Obenem vam lahko pomaga odkleniti globlje razumevanje tega, kdo želite postati in kaj želite od življenja. Dokler ste živi, si lahko vedno prizadevate za spremembe in rast. Preizkusite te iztočnice, da raziščete svoje sanje in orišete možne poti do sprememb.

1. Kateri deli življenja so vas najbolj presenetili? Kaj se je izteklo tako, kot ste pričakovali?

2. Katere tri stvari bi delili s svojim najstniškim jazom?

3. Katera tri vprašanja bi želeli zastaviti starejši različici sebe?

4. Naštejte tri pomembne cilje. Kako se ujemajo z vašimi cilji izpred 5 let?

5. Ali vaši cilji resnično odražajo vaše želje? Ali odražajo, kaj nekdo drug (starš, partner, prijatelj) želi za vas?

6. Kaj vam pomaga ostati osredotočeni in motivirani, ko ste malodušni?

7. Česa se najbolj veselite v prihodnosti?

8. Določite eno področje, kjer bi se radi izboljšali. Nato navedite tri konkretna dejanja, ki jih lahko izvedete, da ustvarite to spremembo.

9. Kako si vsak dan vzamete čas zase?

10. Kaj si najbolj želite doseči v življenju?

11. Naštejte tri ovire, ki so na poti do vašega zadovoljstva ali sreče. Nato naštejte dve možni rešitvi, da začnete premagovati vsako oviro. U. J.