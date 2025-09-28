Pospravimo vrtno pohištvo

Da bi vrtno pohištvo v odličnem stanju dočakalo naslednjo sezono, ga je najbolje umakniti v notranjost. Hramba v suhem prostoru vse materiale ščiti pred nizkimi temperaturami in vlago. Če te možnosti nimate, ga zavarujte z vodoodpornim zaščitnim platnom. Za vse vrste vrtnega pohištva je pomembno, da ne uporabljate nepredušnih prekrivnih materialov, kot je navadna plastična folija, saj lahko povzročijo kopičenje vlage in s tem nastanek plesni. A še preden pohištvo prenesemo v notranjost ali ga prekrijemo, je treba odstraniti vidno in nevidno umazanijo.

Leseno pohištvo

Za čiščenje potrebujete mehko krtačo iz naravnih ščetin, krpo iz mikrovlaken, toplo milnico, zaščitni premaz za vrtno pohištvo ali zaščitno olje. Z milnico obrišite vse površine, trdovratnejšo umazanijo zdrgnite s krtačo. Pohištvo splaknite, obrišite s suho krpo in počakajte, da se temeljito posuši.

Če opazite, da je les razpokan in glazura poškodovana, ga je priporočljivo dodatno zaščititi z zaščitnim premazom. V vsakem primeru je dobro uporabiti primerno zaščitno olje. S tem boste znatno podaljšali življenjsko dobo stolov, klopi in miz.

Pohištvo iz tršega, masivnega lesa lahko prezimi zunaj, a tudi tega zaščitite s platnom in dvignite s tal, da ga vlaga iz njih ne bi poškodovala. Pohištvo iz mehkejših vrst lesa pospravite v lopo, klet ali garažo.

Umetni materiali

Plastika in druge umetne mase so odpornejše proti zunanjim vplivom, niso pa povsem varni pred njimi. Tako pohištvo je pogosto lažje in ga lahko hitro odnese veter. Tako kot leseno tudi pohištvo iz umetnih materialov obrišite z blagim milom in vodo, uporabite lahko tudi mešanico kisa in vode ali čistilne robčke za brisanje površin.

Pohištvo iz umetne mase je odpornejše proti zunanjim vplivom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Ena od slabosti vrtnega pohištva iz umetnih mas je, da ga lahko, če ni zaščiteno, sončna svetloba poškoduje in postane krhko ter lomljivo. Če opazite razpoke ali druge poškodbe, raje razmislite o nakupu novega, da se s sedenjem na poškodovanih stolih ne bi poškodovali.

Če boste pohištvo iz umetnih mas pozimi pustili na prostem, ga zaščitite z zaščitno prevleko, ki ga bo zavarovala pred vremenskimi vplivi.

Kovinsko pohištvo

Tudi pohištvo iz aluminija, jekla ali železa potrebuje osnovno nego. Očistite ga z vodo in blagim detergentom, preverite, ali se je kje pojavila rja, in jo, če se je, odstranite ter površino zaščitite s protikorozijskim premazom. Aluminij sicer ne rjavi, vendar ga lahko dolga izpostavljenost vlagi poškoduje. Kovinsko pohištvo je najbolje shraniti v zaprt prostor ali pokriti s kakovostno prevleko.

Pohištvo iz ratana

Preden ga shranite, ga obrišite z mehko in vlažno krpo. Ti materiali so bolj občutljivi kot leseno pohištvo, zato je pomembno, da ste pri čiščenju previdnejši. Ker je pohištvo iz ratana dovzetnejše za vplive vlage, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru shranite v suhem prostoru, kjer ni v stiku z neposredno sončno svetlobo.

Če nimate dovolj prostora, lahko pohištvo zavarujete z vodoodpornim zaščitnim platnom. FOTO: Alexander Shapovalov/Getty Images

Za dodatno zaščito lahko uporabite staro rjuho, ki bo preprečila, da bi umazanija zašla v reže, od koder bi jo težko odstranili. Pohištvo iz umetnega ratana je nekoliko odpornejše in ga lahko pustite zunaj, vendar za zaščito uporabite kakovostno varovalno prevleko. Poskrbite, da bo vsak kos popolnoma pokrit, da do njega ne bi prišla vlaga.