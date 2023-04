Nuša Lesar se poslavlja po 14 letih

Letošnji materinski dan je bil za simpatično voditeljico Nušo Lesar, ki jo ljudje poznajo predvsem po njeni dolgi in uspešni profesionalni televizijski poti, nalezljivem nasmehu in pozitivni energiji, nekaj resnično posebnega. Čeprav prihod svojega prvega otroka šele pričakuje, pa ne skriva, da je bila ob tem izjemno čustvenem dnevu še sama malce solzava. Nuša, ki jo bo ta najlepši naziv doletel v prihodnjih tednih, se namreč za nekaj časa poslavlja od kamer, voditeljsko štafeto pa v prihodnjih dneh predaja drugi mamici, ki se je pravkar vrnila s porodniškega dopusta – voditeljici Suzani Perman. V aprilu si bosta tako predali štafeti, ena gre materinskim izzivom naproti, druga voditeljskim, pri nasvetih pa sodelavki nista skoparili.

Nuša je Suzani na srce položila, da se je v dolgih letih vodenja naučila, da mora zaradi stopnic v studio priti v copatih, ob tem jo je potolažila, da so oglasi dovolj dolgi za skok na stranišče, poleg tega pa ji je še naročila, da mora biti prijazna do snemalcev. »Prepuščam jo studiu, najboljši ekipi in najboljšim gledalcem in ne dvomim, da bosta z Gregorjem Trebušakom najboljša voditelja,« je ganjena bodoča mamica, ki je od sodelavke prav tako dobila nekaj nasvetov.

Suzana ji je malce v šali, malce pa zares na srce položila, naj čim prej obišče frizerja in pedikerja, pospravi omaro in generalno očisti stanovanje, saj jo bo majhno bitjece, ki bo kmalu prijokalo na svet, še kako potrebovalo in za takšne opravke v prihodnjih mesecih ne bo imela prav veliko časa.

Pult je njeno sidro

Nuša, ki je od nekdaj skrbno varovala svojo zasebnost, otroka pričakuje z dolgoletnim partnerjem in podjetnikom Gregorjem Krušičem, spola pa voditeljica, ki še nedavno sploh ni na glas govorila o tem, da pod njenim srcem raste novo življenje, ne želi razkriti. S televizije sporočajo, da je v obdobju, ko si želi zasebnosti in novice ne želi obešati na veliki zvon, poleg tega dodajajo, da se očitno stvari opazijo, vse preostalo pa si Nuša želi deliti le s svojimi najbližjimi.

Krušič ima iz prejšnjega zakona dva otroka, s katerima se Nuša odlično razume. FOTO: Mediaspeed.net

Zadnjo oddajo bo simpatična televizijka vodila 14. aprila, prav ta številka pa je očitno zaznamovala tudi njeno kariero. Na malih zaslonih jo namreč gledamo štirinajst let, ekipi Kanala A se je pridružila leta 2009. V teh letih se je za oddajo in zanjo spremenilo marsikaj, voditeljica pa iskreno prizna, da je v dolgoletni televizijski karieri v njej ljubem studiu, kjer se počuti kot doma, doživela vsa mogoča čustva, kot so strah, jeza, žalost, ponos, veselje in sreča.

»Ta pult je moje sidro, mesto, kjer osredotočim misli v kaosu celotnega dneva,« pravi o svojem drugem domu in pohvali sodelavce, za katere pravi, da so kot njena druga družina. »Pošteno povem, da ima Svet ves čas svetovne sodelavce. Seveda so se v vseh teh letih obrazi zamenjali, nekateri pa samo postarali, a prav vsak je bil sonce, ki ga je naša oddaja potrebovala,« pravi voditeljica, ki bo svojo ljubljeno oddajo eno leto spremljala z domačega kavča.