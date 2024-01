Kaj prinaša novo leto: Poskrbite za svoje odnose

Tehtnica

Kariera in finance: Letos boste morali biti bolj marljivi in spretni, da boste dosegli svoje cilje. Timsko delo vam bo koristilo pri doseganju teh. S sodelavci imejte prisrčen odnos in jih vključite v napredek svojega dela ter jim priznajte zasluge. Zelo se boste trudili, a rezultati bodo tega vredni. Poslovneži bodo na začetku leta cveteli in rasli, potem pa bodo stvari morda nekoliko težje in boste lahko utrpeli nekaj izgub. Začetek leta bo v finančnem smislu zelo donosen in morda boste zadeli glavni dobitek.

Zdravje: V prvi četrtini leta boste uživali v dobrem zdravju, nato pa vas bodo pestile manjše težave. Vsakršno zanemarjanje zdravja vas lahko drago stane.

Odnosi: Začetek leta bo prinesel pozitivnost v partnerstvu. Cenili boste svojega življenjskega sopotnika, leto pa bo naklonjeno tudi zakonskim odnosom. Med partnerji bodo vladali harmonija, prijaznost, intimnost in razumevanje. Pari morajo biti v drugi polovici leta previdni zaradi manjših prepirov. Samski se bodo verjetno poročili v prvih mesecih leta. Družinske vezi bodo v prvih mesecih leta dobre.

Najboljša meseca: januar in februar

Pomoč: V hišo in na delovno mesto postavite rdeče in belo sveže cvetje.

Škorpijon

Kariera in finance: V leto boste stopili z veliko pozitivnosti. Delali boste po svojih najboljših močeh in navdušili šefe in sodelavce z vedenjem in trdim delom. Pripravljeni ste na osvajanje priznanj in nagrado za svoje dosežke. Svetujemo vam, da se vzdržite impulzivnih odločitev. Podjetja bodo poslovala dobro in v drugi polovici leta bo pričakovati veliko rasti in blaginje.

Zdravje: V prvi polovici leta je priporočljiva previdnost glede zdravja. Poleg tega, da se trudite po najboljših močeh, si prizadevajte za ohranjanje trdnega fizičnega zdravja.

Odnosi: Nekatere težave v odnosih se lahko začnejo ob začetku novega leta. Ne uporabljajte ostrih besed in ne ustvarjajte disharmonije. Z družinskega vidika naj bi bilo letos zmerno. Neka vprašanja, povezana z lastnino, lahko povzročijo neprijetnosti med družinskimi člani. Trudite se biti prijazni in ohranjati dobre odnose.

Najboljša meseca: maj in junij

Pomoč: Vsako jutro zaužijte malo medu.

Strelec

Kariera in finance: Leto boste dobro začeli. Prvih pet mesecev je čas za izboljšave in dosežke. Pri nadrejenih boste dobro zapisani in kolegi se bodo zgledovali po vas. Najverjetneje boste v prvi četrtini meseca napredovali in osvojili najvišja priznanja na delovnem mestu. V drugi polovici leta se morate izogibati prenagljenim odločitvam. Finančno boste uživali v obilju. Predrznost morate nadzorovati, da ta ne pokvari službenega prijateljstva.

Zdravje: Na začetku boste uživali v močnem zdravju, toda proti sredini leta se morate osredotočiti nanj. Priporočljiv je zdravstveni pregled.

Odnosi: Na začetku leta boste verjetno uživali v dobrih odnosih z vsemi družinskimi člani. Vaša povezanost s partnerjem bo popolna – dobro se bosta razumela, čutila bosta ljubezen in drug drugega spoštovala, obeta se tudi vznemirljiva intimnost. To je pravi čas za skupne počitnice. Družinske vezi bodo izjemno zadovoljujoče. Sredi leta morate biti previdni, da ne boste preveč ostrih besed, saj lahko vaša drznost prizadene vaše bližnje in drage.

Najboljša meseca: marec in april

Pomoč: Pokažite spoštovanje do starejših v družini in prosite za njihov blagoslov.

Kozorog

Kariera in finance: Pripravljeni ste izboljšati svoje sposobnosti in začeti dosegati velike cilje. Letos se boste morali zelo potruditi, vendar bo vaš trud primerno poplačan. V službi boste izstopali in sodelavci se bodo zgledovali po vas. Vaši nadrejeni vas bodo zelo cenili in pri delu boste vse uspešnejši. Finance so obetavne.

Zdravje: V tem letu boste trdnega zdravja, le nekaj vzponov in padcev bo. Prizadevajte si okrepiti imunski sistem, saj vas bodo vse leto verjetno mučili napadi kašlja in prehlada.

Odnosi: Letos boste verjetno uživali v dobrih odnosih s svojim partnerjem. Vajina vez bo vsak dan močnejša. Pozneje v letu boste na nekem izletu ustvarili izjemne spomine. Z družino boste zelo povezani.

Najboljša meseca: junij in julij

Rešitev: Nekaj dobrodelnosti in donacij se bo obrestovalo.

Vodnar

Kariera in finance: Letos naj bi doživeli znaten uspeh, zlasti v zadnji polovici leta. Paziti morate, da ohranite mirnost na delovnem mestu, saj se obeta nekaj sporov s kolegi. Podjetja bodo v drugi polovici leta cvetela, kar bo vodilo do izjemnih dosežkov. V prvi polovici leta se kažejo finančna nihanja, sledi stabilnost.

Zdravje: Letos ne bo skrb vzbujajoče, vendar vas bodo vse leto motile majhne težave. V prvih mesecih leta bi lahko izbruhnila kakšna kožna okužba in povzročila nelagodje, lahko vas bo mučila tudi nespečnost.

Odnosi: Na začetku leta bo med vami in partnerjem nekaj nesoglasij. Pomanjkanje časa in zanemarjanje drug drugega bosta glavna razloga za ta konflikt. Potrudite se za odnose, naj delo ne ogrozi vaše ljubeznivosti.

Najboljša meseca: maj in junij

Pomoč: Hranjenje ptic bo prineslo pozitivnost in dobro zdravje.

Ribi

Kariera in finance: Poslovno vas čaka dobro leto. Verjetno boste blesteli pri svojem delu in nadrejeni vas bodo zelo cenili, lahko boste nagrajeni. Morda obstajajo celo priložnosti za delovne naloge v tujini. V drugi polovici leta bodite previdni in naj vam uspeh ne stopi v glavo, saj vas bo kakršna koli predrznost do nadrejenih in sodelavcev drago stala. Finančno se obeta dobro leto.

Zdravje: Letos se nakazujejo nihanja v zdravju. Mučile vas bodo okužbe oči in bolečine v sklepih, ki se lahko v zadnjem četrtletju povečajo. Pojdite na rutinski pregled.

Odnosi: Začetek leta morda ne bo prinesel pozitivnih rezultatov v romantičnih odnosih. V drugem četrtletju je priporočljiva pazljivost, vendar bo sredi leta vaš odnos rasel in se krepil. Bodite bolj komunikativni. Nekateri prepiri v družini vas bodo vznemirili, vendar se bodo rešili. Dajte prostor vsem članom in jim ne poskušajte vsiljevati svojih pogledov.

Najboljša meseca: marec in april

Pomoč: Donirajte za izobraževanje tistih, ki imajo slabše možnosti.

In kako kaže ostalim šestim astrološkim znamenjem: