Poskočni muzikanti ne morejo piti vode

Poskočni bodo šli v novo leto, kot se spodobi, poskočno. Ker je december tisti mesec, ko vsi nazdravljajo s penino, pa niti ni čudno, da so najnovejšo pesem posvetili vodi. Pravzaprav je naslov skladbe J's ne morem vode pit'. »Pesem je nastala kot odgovor na izjemne odzive, ki smo jih prejeli za svoja unikatna videovabila na letošnje gasilske veselice. In stavek, ki je nasmejal in povezal številne družbe po Sloveniji, je zdaj dobil novo dimenzijo – himno za vse prihajajoče zabave,« povedo fantje uveljavljene glasbene skupine, ki bodo prihodnje leto na sceni že 15 let.

Martin Juhart je v videospotu za pesem J's ne morem vode pit' obkrožen z lepoticami. FOTO: arhiv ansambla

Joži Kotnik, kitarist Poskočnih, je ob premieri nove pesmi povedal še nekaj več o skladbi. »Ko so nas odzivi na naša videovabila sezuli, smo vedeli, da se v stavku J's ne morem vode pit' skriva nekaj posebnega. Stavek, za katerega smo dobili navdih pri skupini Slaba Vada, je postal simbol zabave in dobre volje, zato smo ga želeli preoblikovati v pesem, ki bo poskrbela za vzdušje na veselicah in vseh dogodkih, kjer smo že in tudi še bomo žurali,« je Joži razložil poanto nove poskočnice.

Poskočni muzikanti, ki so bili dolgo hišni ansambel zabavne glasbene oddaje Slovenski pozdrav na Televiziji Slovenija in se lahko pohvalijo s številnimi festivalskimi nagradami, so sicer od pomladi v nekoliko drugačni zasedbi, kot smo jih poznali prej. Po nekaj čudovitih letih skupnega ustvarjanja in nepozabnih trenutkov so se v začetku leta razšli s pevcem in klarinetistom Dejanom Golobom. Z njim so preživeli čudovito obdobje, ki se ga bodo vedno spominjali z veseljem.

Poskočni ostajajo zvesti harmoniki. FOTO: arhiv ansambla

Ob Dejanovem slovesu pa so medse sprejeli kar dva nova izkušena in glasbeno izjemno podkovana člana, in sicer Nicka Domesa in Dejana Korenaka, s katerima so osvežili in pomladili zasedbo. V zasedbi so vse od začetka še prekaljeni harmonikar in komponist Martin Juhart, Lovro Sadek, Nejc Tratnjek in že prej omenjeni Joži Kotnik. Zdaj so torej Poskočni šestčlanska zasedba, nova člana pa sta s seboj prinesla veliko delovnega elana. Z razširjeno ekipo so na odrih še bolj kakovostni in poskočni, kar so že večkrat dokazali.