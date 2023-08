Glasbenika Luka Basi in Nastja Gabor sta odpovedala poroko

A tako kot nihče drug še pred dnevi nista niti slutila, da bo Slovenijo ravno v teh dneh prizadela naravna katastrofa, ki je za seboj pustila ogromno opustošenje. Čeprav je bila njuna poroka že lep čas skrbno načrtovana do vsake najmanjše potankosti, mlada glasbenika ob pogledu na veliko škodo na Koroškem in drugje po Sloveniji, ki so jo za seboj pustile poplave, nista niti za trenutek pomislila, da bi se sama v teh težkih časih s prijatelji in bližnjimi veselila, medtem ko drugje po državi ljudje nimajo strehe nad glavo. Brez velikega pompa in drame sta poroko odpovedala in se odločila, da jima letos očitno ni namenjeno postati mož in žena. Revija Suzy je nedavno poročala, da sta si zaročenca za cerkveni obred izbrala cerkvico v Strunjanu, nato pa naj bi se mladoporočenca in njuni svatje preselili še na Belvedere, kjer bi sledila civilna poroka.

Nastja je priznala, da ni pričakovala, da bo njen dragi pokleknil. Foto: osebni arhiv/instagram

Pomagata po poplavah

Luka in Nastja sta bila zadnje tedne o poroki precej redkobesedna, saj je splošno znano, da svojega zasebnega življenja ne izpostavljata v javnosti, sta se pa v času katastrofalnih poplav odločila, da bosta vsem, ki so ostali brez strehe nad glavo in bili na kakršen koli način odškodovani, ponudila zatočišče. Sporočila sta, da bosta v sodelovanju s civilno zaščito po potrebi v svojem Glasbenem centru Balu na Koroškem uredila prenočišča za tiste najbolj ogrožene. »Pomagajmo si,« je dan po eni najhujših naravnih katastrof, ki so prizadele našo državo, na družabnih omrežjih sporočil priljubljeni glasbenik in brez pomislekov prostore centra ponudil vsem, ki potrebujejo pomoč. Mnogi so bili ob njuni gesti ganjeni, Luka in Nastja pa sta s svojo potezo dokazala, da imata veliko srce in znata vedno priskočiti na pomoč tistim, ki to najbolj potrebujejo.

Par uživa v trdnem partnerskem odnosu, družinski idili in od pomladi še v skupni poslovni zgodbi. Foto: osebni arhiv/instagram

Na svoj dan bosta počakala

Nadarjena Korošica in mamica štiriletnega sinčka Taia ter triletne hčerkice Tie je nedavno za Nedeljske novice priznala, da v življenju ne bi bila tako srečna, če ne bi spoznala svojega najdražjega, ki mu je tudi posvetila pesem z naslovom Za tebe bi vse to ponovila.

»Vsaka zveza ima vzpone in padce in prav je tako. Moramo se znati postaviti zase, izraziti svoje mnenje, čeprav je drugačno od partnerjevega, in podobno. Ko gremo skozi takšne in drugačne preizkušnje in konflikte v partnerstvu in jih prestanemo, ker se kljub temu imamo resnično radi, to je tisto pravo. Prav tako so pomembni dotiki, poljubi, povedati si, da se imamo radi. Vse to je zelo pomembno. In skozi pesem sem želela povedati, da bi zanj vse to ponovila – vse dobro in manj dobro, kar se nama je do zdaj zgodilo na skupni poti,« nam je o svojem najdražjem zaupala gospodična Gabor, ki bo morala še malce počakati na dan, ko bo k svojemu dodala še en priimek – Basi. To naj bi se zgodilo prihodnje leto.