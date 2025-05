Popravek: Cvikl sam z otrokoma, Jerca na jadranju

V intervjuju je bilo podanih več neresničnih in zavajajočih navedb, ki terjajo popravek zaradi zaščite resnice, mojega ugleda in predvsem koristi najinih mladoletnih otrok, ki jih takšni javni nastopi neizogibno postavljajo v čustveno izpostavljen položaj. Ker bodo ti zapisi nekoč prišli tudi v njihove roke, menim, da je pravica do odziva nujna in utemeljena.

1. Za naslov intervjuja je bila izbrana izjava »Zanj smo bili le družina za na sliko«. Nikoli nisem predlagal objave kakršne koli družinske slike v medijih. Prav nasprotno, temu sem aktivno nasprotoval in nasprotujem še danes. Medijska pojavnost je ves čas odraz interesa in novinarskih povezav Jerce Legan.

2. V intervjuju so omenjena tri leta mučnih 15 sodnih procesov. Po neuspeli uveljavitvi obtožb proti meni s strani Jerce Legan glede nasilja v družini je bil sprejet običajen sodni dogovor o razvezi zakona, ki je določal preživnino za otroke, stike z očetom, počitnice. Takrat sva se tudi dogovorila, da o vsem tem ne bova javno komunicirala. Kdo ne spoštuje dogovora, je javnosti popolnoma jasno. Glede 15 mučnih procesov pa priznam, da tudi meni ni lahko, saj jih je 11 proti meni sprožila Jerca Legan. Sam sem vložil tožbo za ločitev, tožbo za motenje premoženja ter tožbi za zaščito dobrega imena in izvrševanje stikov, v kar sem bil primoran, da bi se lahko ločil in videval otroke.

Takrat sva se tudi dogovorila, da o vsem tem ne bova javno komunicirala. Kdo ne spoštuje dogovora, je javnosti popolnoma jasno.

3. Jerca Legan trdi, da nikoli ni bil njen namen jamrati prek medijev, in dodaja, da sem dve leti uporabljal politično moč na sodiščih, jo blatil v različnih socialnih krogih ter jo na vse načine poskušal ustrahovati, da bi dosegel svoje. Resnica ima povsem drug obraz. Gnečo v zakonu si je izbrala Jerca Legan in ni res, da sem bil kdaj koli prej ali sedaj nasilen. Okrožno sodišče v Ljubljani je 9. januarja 2023 pravnomočno zavrnilo obtožbe proti meni o nasilju v družini in zavrnilo predlog Jerce Legan za prepoved približevanja in prepustitve uporabe hiše v Ljubljani. Prav tako je Okrožno državno tožilstvo 12. aprila 2023 zavrglo vse obtožbe Jerce Legan po kazenskem zakoniku, ker zanje ni bilo nobenega dokaza. Obtožbe in ovadbe tako niso služile varnosti otrok, ampak njeni lastni koristi v tožbi glede delitve premoženja in onemogočanja stikov z otrokoma.

Milan M. Cvikl FOTO: Arhiv BS

4. Glede vloge samohranilke, plačevanja preživnine in telefonskih klicev detektivov. Resnica je, da redno plačujem preživnino v višini 1.200 EUR mesečno za oba otroka in temu se nisem nikoli izogibal. Poleg tega plačujem še 1.750 evrov mesečno kot delež najemnine za stanovanje, ki se nanaša na otroke. Sodišče je novembra 2024 ugotovilo, da sem od razselitve v juniju 2023 za celotno obdobje preživnino in najemnino za otroke celo preplačal, in mi vrnilo preplačana sredstva. Prav tako je Okrožno državno tožilstvo nedavno zavrnilo kazensko ovadbo zaradi neplačevanja preživnine, ker je bila neutemeljena. Res pa je, da sva bila v sporu glede višine plačevanja dejanske najemnine stanovanja za otroke, ker ta v resnici znaša del od 1.300 evrov in ne 1.750 evrov, kolikor plačujem. Tako plačujem poleg deleža za otroka še stroške najemnine za njo in za novega partnerja Jerce Legan, ki tam občasno biva. Poleg tega ima Jerca Legan še okoli 3.000 evrov mesečnih prihodkov iz naslova oddajanja štiriapartmajske hiše na Bledu, kupljene in dograjene v času zakona, o čemer imamo spor. Glede klicev zasebnih detektivov mi je znano le, da je metodo uporabilo sodišče za dostavo nesprejete sodne odločbe, in odločno zanikam navedbe, da bi sam uporabljal zasebnega detektiva.

Jerca Legan ima še okoli 3.000 evrov mesečnih prihodkov iz naslova oddajanja štiriapartmajske hiše na Bledu, kupljene in dograjene v času zakona, o čemer imamo spor.

5. Jerca Legan pripoveduje o psihični zlomljenosti, o dolgi sodni agoniji, o terapijah in narcisoidnosti, ranjenosti. Najin zakon je de-facto razpadel junija 2022. Po neuspeli družinski mediaciji sem tožbo za razvezo vložil septembra 2022 in sodna poravnava je bila sprejeta maja 2023. Ločitev sama torej ni nikakršna dolga sodna agonija. Zaradi neuspele sodne mediacije glede skupnega premoženje pa se tožba glede slednjega in ostali s tem povezani postopki in ovadbe, ki jih je kot zasebna tožnica sprožila Jerca Legan, nadaljujejo po njeni volji. Posebej naj poudarim, da do zakona z Jerco Legan moje zasebno življenje nikoli ni bila javna predstava. Nasprotoval sem objavam najinih poročnih fotografij v medijih, a je Jerca Legan vse to in kasneje tudi otroke izrabljala za svojo medijsko izpostavljenost. Obtožbe o narcisoidnosti so absurdne in zavržne in so posledica pomanjkanja dejstev in argumentov. Okrožno državno tožilstvo je, kot sem že navedel, 12. aprila 2023 zavrglo vse obtožbe, ker zanje ni bilo nobenega dokaza. V to ovadbo je vstopila Jerca Legan v imenu mld. otrok kot zasebna tožnica in te lažne obtožbe se ponavljajo v medijih. Njene obtožbe in ovadbe niso služile varnosti otrok, ampak drugim ciljem – lastni koristi v tožbi glede delitve premoženja in onemogočanja stikov z otrokoma. Ko govori o ranjenosti, povsem pozablja, da sem v času covida ostajal sam z otrokoma v Ljubljani, medtem ko je Jerca Legan hodila na Bled, v štiriapartmajsko hišo, pretežno kupljeno in adaptirano z mojimi sredstvi, oddaja apartmajev pa je pomemben vir njenih mesečnih prihodkov, odhajala je na jadranja, popotovala v tujini ter se šolala v Švici.

Njene obtožbe in ovadbe niso služile varnosti otrok, ampak drugim ciljem – lastni koristi v tožbi glede delitve premoženja in onemogočanja stikov z otrokoma.

6. Z vprašanjem novinarke »Kaj bi morale vedeti ženske, ki se odločijo za ločitev od nasilneža oziroma narcisa« je bila izrečena sugestivna in povsem neutemeljena sodba, ki me že v samem vprašanju opredeli kot nasilneža in osebo z osebnostno motnjo. Takšno vprašanje ni samo izraz hude pristranskosti, temveč pomeni tudi resno kršitev osnovnih profesionalnih in etičnih standardov novinarskega poročanja. Takšna retorika v mediju s širokim dosegom ustvarja vnaprejšnjo stigmo, brez možnosti presoje dejstev in brez upoštevanja pravnomočnih odločitev sodišč, ki so vse obtožbe proti meni zavrnila ali zavrgla. Ob tem pričakujem opravičilo novinarke in uredništva, v nasprotnem primeru pa bom razmislil tudi o pravnem varstvu svojega ugleda. Sicer pa je bila odločitev za odhod v tujino skupna. Jerca Legan za seboj ni pustila redne službe, saj je niti ni imela. Prav tako zavračam navedbe, da bi ji svetoval, da bi po zaključenih porodniških dopustih ostala doma. Prav nasprotno. Aktivno sem ji v času bivanja v Luksemburgu pomagal pri EIB Institute pridobiti delo, za katerega pa ji pogodbe zaradi nespoštovanja ur prisotnosti, kot mi je povedal tedanji direktor EIB Institute, niso hoteli podaljšati. Prav tako ni bila le varuška, temveč sta šla otroka v vrtec takoj, ko je bilo to mogoče. Po izgubi posla je ostajala doma po lastni volji.

Jerca in Milan, ko sta bila še poročena. FOTO: Peter Irman

7. Obžalujem, da intervju vsebuje tudi pavšalne diskreditacije strokovnih služb, centrov za socialno delo, sodnic in celotnega sodnega sistema. Moje izkušnje z institucijami so bile korektne, predvsem pa je vsaka odločitev temeljila na dejstvih in zakonih ter v prid otrok, ne na moči ali vplivu.

8. Očitno sem kot oče tudi na zatožni klopi medija. Vzgojil sem štiri otroke, zadnja dva žal le, dokler smo živeli skupaj. Imam vnuka. Vztrajno gradim odnose, ki jih neupravičeni in izmišljeni medijski napadi nekdanje soproge rušijo. Zato zavračam njeno ocenjevanje o mojem očetovskem odnosu do mladoletnih otrok. Odrasel sem v veliki družini, od mladih let sem dnevno skrbel za osem let mlajšega brata. Moja družina dobro ve, kakšen brat, stric sem, otroci in vnuk pa kakšen oče in dedek. Njihovo mnenje in odnos sta mi pomembna. Najbolj me skrbi za moja mladoletna sinova, želim biti več z njima ter delam vse, da bi bilo tako. Prav Jerca Legan pa mi, kot je ugotovilo Višje sodišče v nedavni zavrnitvi njene pritožbe na izvršitveni sklep, to preprečuje. Otroka potrebujeta očeta, ne časopisnih naslovnic. Mlajši sin bo julija star 14 let, starejši decembra 16 let. Fanta vesta, zakaj gre pri vsej tej medijski kampanji. Gre za samopromocijo. Če bi bilo materinstvo res prioriteta njune matere, bi delovala drugače, predvsem v odnosu do otrok, ne bi jima preprečevala stikov z očetom in ne bi manipulirala z njunimi čustvi, tudi o tem, naj prepričata očeta, da napiše nanjo polovico mojega posebnega premoženja, da bi moja starejša otroka dedovala manj. Res skrajno zavržno.

Milan M. Cvikl FOTO: Arhiv BS

Moj namen ni vnašati zasebnih sporov v javnost, temveč z zgornjim odgovorom jasno postaviti mejo med dejstvi in konstrukti za osebni interes. Milan Martin Cvikl