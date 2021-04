Ponesrečenega soplezalca vzela za moža

Mira Debelak Deržaj se je rodila leta 1904 v Sarajevu. Bosna je bila takrat nova dežela avstro-ogrske monarhije in iz celotne države so tja odhajali strokovnjaki in uradniki, da bi zaostalo popeljali v 20. stoletje. Njen oče je bil poštni uradnik. Nekaj časa so živeli še v Zadru, kjer se je začela ukvarjati s slikarstvom. Ko je bilo leta 1918 velike vojne konec, se je družina vrnila v Ljubljano. Skalaška smer je bil eden njenih največjih uspehov. Najstniško dekle je začelo hoditi v gore, prvi plezalni vzpon je opravila leta 1924. Tega leta se je pridružila alpinističnemu društvu Skala in med o...