Pomurska regata: morja nimajo, a radi jadrajo

Panonskega morja ni že več kot 60 milijonov let, a Pomurska regata je med prebivalci severovzhoda države kljub temu priljubljeni športni dogodek. Pripravljajo jo na Jadranskem morju, kakopak, in to že skoraj četrt stoletja. Letos bodo organizirali že 23. regato.

Za prvo Pomurko so zaslužni Rudi Cipot, Marjan Kočila in Igor Banič, pozneje so se pri organizaciji pridružili Nataša Banič, Debby Hurwtis in Marjan Kočila, zadnja leta pa sta organizatorja zadnja dva, Debby in Marjan. Prireditev je neprofitna, cilj je le, da se pokrijejo stroški. Pri organizaciji regate, ki običajno poteka v srednji Dalmaciji (Murter, Vodice, Sukošan in najpogosteje Kornati), sodelujejo tudi z domačimi klubi, kot sta JK Zadra, JD Morska Vidra.

Med udeleženci ob koncu vedno vlada zadovoljstvo! FOTO: osebni arhiv

»Namen naše regate sta popularizacija in izobraževanje športnega jadranja, sekundarni namen pa druženje, saj imamo poleg pomurskih ekip tudi mednarodne udeležence, kar vse še dodatno popestri. Termin Pomurske regate je največkrat oktober, kot bo tudi letos, ko je na vrsti 23. izdaja dogodka,« nam je povedal Kočila. Dodal je, da se število udeležencev iz leta v leto spreminja. V zadnjih letih se navadno zbere med 15 in 20 jadrnic s po osmimi jadralci, dogajanje občudujejo številni gostje. Doslej so na Pomurski regati imeli največ dobrih 40 jadrnic z več kot 350 jadralci.

Regata je tehnično zahtevna. FOTO: osebni arhiv

Marjan nam je razložil, da tekmujejo z mono klaso, torej so vse jadrnice enake: »Tekmujemo po navadi v petih plovih, točke seštevamo in nato razglasimo končnega zmagovalca. Posebej razglasimo tudi najboljšega pomurskega skipperja. Plov je po navadi tehnični (palica) ali pa navigacija med otoki. Tekmovanje največkrat traja od desete ure dopoldne do pete popoldne. Posebnost je tudi družabni del, ko se zvečer zberemo v restavraciji, razglasimo rezultate dneva in se družimo.«

Tekmujemo v petih plovih, kjer točke seštevamo in nato razglasimo končnega zmagovalca.

Vse dražje

Sogovornik Marjan nam je povedal, da bo letošnja Pomurska regata, ki bo od 4. do 8. oktobra 2025 na Murterju (Kornati), posvečena tudi izobraževanju, tako da so vabljeni tudi začetniki. Velik del prvega dne bodo namenili treningu. »Pripeljali bomo trenerja, ki se bo vključeval v delo posadk, svetoval iz gumenjaka ter pomagal izboljšati jadralne veščine posadk. Ta del bomo tudi dodatno posneli, tako da bomo lahko zvečer v miru pogledali, kaj počnemo narobe, kje imamo priložnosti za izboljšave. Tako sledimo enemu od treh ciljev regate, ki so dvig jadralskega znanja, druženje in zabava.«

5200 evrov znašajo stroški na ekipo.

Najboljše tudi nagradijo. FOTO: osebni arhiv

Povedal nam je še, da se stroški regate nenehno povečujejo. Organizatorji se srečujejo z velikim izzivom, saj si prizadevajo udeležencem ponuditi več. Stroški udeležbe znašajo 5200 evrov po ekipi, v ceno so vključeni najem jadrnice, organizacija in sodniško delo, prijava, po štiri večerje in zajtrki za posameznika, privez, vstopnina v nacionalni park ter zabavni program in darilo. Na 23. regati bodo udeleženci tekmovali z jadrnicami Bavaria 46 Cruiser. Med standardno opremo so tudi genakerji. Regata bo potekala v skladu z veljavnimi jadralnimi regatnimi pravili ISAF, razpisom in navodili za tekmovalce. Na morju preživijo pet dni, od tega so trije dnevi tekmovalni.