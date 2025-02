Pomagajmo rastlinam do hranil

Znano je, da moramo lončnicam in vrtninam vsaj v obdobju najbolj bujne rasti, spomladi in poleti, zagotavljati potrebna hranila, da bodo kar najbolje uspevale, a ni nujno, da se po njih odpravimo na trgovske police. Predstavljamo nekaj pripravkov, ki jih lahko naredimo doma iz sestavin, na katere morda ne bi pomislili – ekološko, naravno in poceni.

Ste vedeli, da imajo tudi rastline rade kavo? Seveda v obliki usedline. Še posebno je bodo vesele tiste, ki uspevajo v kisli zemlji, denimo ameriške borovnice, rododendroni, azaleje, hortenzije, od notranjih pa afriška vijolica, sobna azaleja, citrusi; okoli njih jo uporabimo kot zastirko ali posipamo po gredi, okoli rastlin in vdelamo v tla, dovolj bo 10 cm globoko. Usedlina je bogata s hranili, kot so dušik, kalij, fosfor, in zato ključna za boljšo rast in cvetenje. Če bi jo radi uporabili kot gnojilo za rože, jo zmešamo z vodo v razmerju 1: 1 in z njo zalijemo lončnice, lahko pa damo eno žličko usedline neposredno na substrat in ga zalijemo kot običajno. Pred časom je bil na družbenih omrežjih vseprisoten recept iz treh sestavin, ki naj bi delal malodane čudeže: kavni usedlini dodamo žlico mletega cimeta in mineralno vodo, z mešanico pa zalijemo naše lepotice na 14 dni.

Za rast in zdravje

Kalij, tudi za rastline nujno potreben element, ki spodbuja cvetenje in je v vsakem gnojilu, je bogato zastopan v bananinem olupku. Da si je treba priskrbeti ekološko pridelane, ne bomo posebej poudarjali, vsekakor pa si velja zapomniti, da ko naslednjič denimo presajamo vrtnice, damo bananin olupek, cel ali narezan, v sadilno jamo in s tem naši lepotici omogočimo bujno rast in zdravje. Pri lončnicah ga lahko uporabimo tako, da olupek na drobno narežemo in pomešamo v prst, ali pa pripravimo vodo za zalivanje: zmeljemo ga v mešalniku z manjšo količino vode in goščo dodamo v zalivalko z vodo. V slednjem primeru se bo kalij sproščal bolj postopoma. Uporabimo ga lahko tudi za bolj sijoče liste: preprosto jih obrišemo z notranjo stranjo olupka.

Bananin olupek vsebuje kalij, ki spodbuja cvetenje. FOTO: Getty Images

Kalcij bomo rastlinam zagotovili z jajčnimi lupinami; lahko jih posušimo, zdrobimo in dodamo substratu, lahko jih dodamo vodi za zalivanje. Slednje storimo tako, da jih zdrobimo, namočimo v vročo vodo in pustimo čez noč.

Čudovita kopriva

Po receptu naših babic si bomo lahko kmalu omislili gnojilo iz koprive, ki bo zemljo obogatilo z dušikom; naberemo šop mladih rastlin, narežemo, damo v vedro in dodamo 10 l vode, pokrijemo, a ne pretesno. Idealno je, če je vedro na soncu in vsebino enkrat na dan premešamo. Vonjave niso lepe, priznamo, a učinki v cvetličnem, sadnem in zelenjavnem vrtu jih odtehtajo, treba pa je vedeti, da gnojila ne uporabimo za fižol, grah in čebulo. Pripravek je nared za uporabo, ko potemni in se ne peni več, običajno po dveh ali treh tednih. Razredčimo ga v razmerju 1: 10, liter gnojila na 10 litrov vode.

Gnojilo iz koprive bo zemljo obogatilo z dušikom. FOTO: Getty Images

Omenimo še vodo, v kateri smo kuhali krompir, testenine ali riž in je bogata s škrobom; seveda jo najprej ohladimo, nato pa z njo občasno zalijemo rože. In ko smo iskali ideje za domače gnojilo, smo naleteli še na to: voda iz akvarija! Kdor ima doma ribice, ve, da je treba občasno zamenjati vodo za svež odmerek kisika, stara pa vsebuje veliko koristnih snovi, predvsem alg in mikroorganizmov, ki ustrezajo rastlinam. Ne zlijemo je torej proč.