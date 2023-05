Polovica ljudi s hipertenzijo se sploh ne zaveda bolezni

Kar 1,3 milijarde ljudi po svetu, starih od 30 do 79 let, ima povišan krvni tlak, kar 50 odstotkov pa se jih težav sploh ne zaveda. Povišan krvni tlak je poglavitni vzrok za srčno-žilne zaplete, v 62 odstotkih povzroči možgansko kap, so ob nedavnem dnevu hipertenzije svarili strokovnjaki, ki vabijo k rednim pregledom, do konca meseca pa lahko v sklopu akcije Mesec meritev maj, ki jo vodi Medna­rodno združenje za hipertenzijo, v Sloveniji pa poteka pod Združenjem za arterijsko hipertenzi­jo, meritev vrednosti krvnega tlaka brezplačno opravimo v številnih zdravstvenih ustanovah in lekarnah po dr...