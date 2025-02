Polona Vetrih: Jaz se poslavljam že kar dve, tri leta, tako da se ne zanesem več nase

Premierno uprizoritev glasbene komedije Blagi pokojniki, dragi možje je navdušeno sprejel celo sam avtor, priznani italijanski dramatik Aldo Nicolaj. Duhovite monologe je Polona Vetrih odigrala v »novi preobleki« skupaj z odličnima glasbenikoma, Janezom Dovčem na harmoniki in Goranom Krmacem na tubi. Kraljico žlahtne komedije sem obiskala na njenem domu v Ljubljani, kjer je na vsakem koraku polno spominov. »Imam zelo veliko lepih spominov. Zelo veliko lepih spominov, ampak tudi grde. Iz teh grdih se več naučimo kot iz lepih. Treba jih je analizirati, da se jim potem izogneš, ampak ko jih enkrat analiziraš, jih je treba opustiti. Le toliko se jih je treba spomniti, da se ljudje, ki so ti vzbudili te grde spomine, ne pojavljajo več v tvojem življenju oziroma čim manj.« Po premisleku še pove: »Imam pa seveda po drugi strani srečo, da so bile vse te grde stvari, ki so se dogajale, vedno poplačane z nečim lepim. Z nekimi lepimi srečanji, lepimi potovanji, lepimi dogodki, lepimi predstavami, z lepo, zelo dobrohotno publiko, tako da je bilo to lažje prenesti.«

Komedija je pobeg

Oznanila je, da se bo z obnovitvijo Pokojnikov počasi poslovila od poklica. Tudi Paola Borboni je z Nicolajevimi monologi želela zaključiti svojo izjemno kariero, igrala jih je do devetdesetega leta! »Jah, jaz se poslavljam že kar dve, tri leta, tako da se ne zanesem več nase,« reče v smehu. »Gre za monologe, ki jih je napisal Aldo Nicolaj za igralko, svojo prijateljico Paolo Borboni. Sergej Verč in Boris Kobal sta naredila izbor in mene povabila zraven. Najprej smo to pred 35 leti igrali na Festivalu Ljubljana, bilo je zelo veliko gostovanj, potem pa smo se preselili v ljubljansko Dramo. Predstava je čez čas nekako usahnila, saj ne moreš ves čas ene igrati. Potem sem pa naenkrat začutila, malo so me tudi pregovarjali moji angleški kolegi iz dramske akademije v Londonu, češ, tam so igralci, ki so imeli uspešne predstave, te obnovili na en drug način. Tudi moja sestra, ki je doma v Londonu, me je začela pregovarjati. In potem sem si rekla, da se mogoče pa res lahko poslovim s to komedijo. Ljudje potrebujejo en pobeg, in komedija je lahko pobeg. Ampak za komedijo je treba veliko vedeti.«

Imam zelo veliko lepih spominov, ampak tudi grde. Iz teh grdih se več naučimo kot iz lepih, pravi Polona Vetrih. FOTO: Asiana Jurca Avci

Ko nama njen dolgoletni partner Mitja Rotovnik postreže kavo, mi iskreno pove: »Komedijo smo precej zanemarili v ljubljanski Drami, jaz pa sem se odločila, da je dovolj tega, ne pustim več, da se s komedijo tako grdo dela. Drama se je preselila v Litostroj, zdaj v tej fabrki nekako ni več prostora za nas starejše igralce. Teater bi moral imeti vse starostne strukture igralcev. To, da ni denarja, je čista laž.«

Igralstvo ni zabušantski poklic

Predstava je žanrsko opredeljena kot glasbena komedija, saj sta besedilo in glasba enakovredna partnerja, prepletena v duhovitem dialogu. »Najprej sem povabila Borisa, ali bi pristopil in mi ponovno pomagal. In seveda je, s svojim neverjetnim humorjem in talentom. Potem sta prišla zraven na mojo prošnjo dva velika umetnika, in sicer Janez Dovč in Goran Krmac. Eden igra harmoniko, drugi tubo, in to se mi je zdela perfektna kombinacija. Zdaj mi trije skupaj nastopamo, onadva sta na odru tiho, govorim samo jaz, se pa spogledujemo, imamo tihi dialog. Janez in Goran govorita z inštrumenti. Nastalo je nekaj zelo lepega, zelo harmoničnega in zelo drugačnega. Zdi se mi, da sem imela pravi občutek.«

Obujajo zgodbe štirih vdov, prav nič žalujočih, ki so nehote ali pa morda hote pospremile svoje soproge v večna lovišča, odvrgle žalost čez ramo in se razveselile novih izzivov življenja, zato ob tem pripomnim, da je le naslov tragičen, drugo pa vse prej kot to. »Vse prej, ona z veseljem pokoplje vse štiri može,« reče v smehu. Zanima me, kako lahko preide v tako različne like v tako kratkem času. »Ja, tega pa ne znam razložiti. Je pa po moje to tudi stvar talenta,« reče v smehu. Seveda me zanima, ali je talent vendarle najpomembnejši. »Absolutno! Nekateri govorijo, da je treba imeti veliko delavnosti. Ja, seveda, to ni zabušantski poklic. Ampak jaz mislim, da je treba imeti obojega zelo veliko, talenta in korajže, delavnosti in discipline. Zelo veliko vsega ... Če bi bila samo delavnost pa disciplina, bi bilo mnogo premalo in bi to lahko vsak delal, ampak ne more. Še tisti, ki se odločimo, včasih ne zmoremo,« se nasmeji.

Nekateri govorijo, da je treba imeti veliko delavnosti. Ja, seveda, to ni zabušantski poklic. Ampak jaz mislim, da je treba imeti obojega zelo veliko, talenta in korajže, delavnosti in discipline.

Narava ima zmeraj prav

Vsekakor Blagi pokojniki, dragi možje ni komedija na prvo žogo, narejena je z veliko poglobljenega premisleka, zato jo vprašam, kakšno je glavno sporočilo. »Lahko bi bila duhovita, pa bi rekla, da ni tako hudo biti vdova,« reče v smehu. »Meni je všeč en stavek, ki se mi zdi, da je zelo pomemben za naše življenje: narava ima zmeraj prav. Težji ko so časi, bolj ima prav narava. Potem pa je še en stavek, igralkin monolog, postavljen tako, da je precej ciničen, moralno vprašljiv, ker ta igralka, namesto da bi šla na možev pogreb, gre rajši snemat, ampak tam je en stavek, ki, če ga izvzamem iz konteksta, pravi: vse je v službi umetnosti. In za nas igralce je to tako.«

Vse je v službi umetnosti.

Je to tudi njeno vodilo? »Zdaj sem se malce sprostila. Seveda ni prav, da zanemarjaš svoje privatno življenje, ampak to je takoj zatem. Prvo pravilo je: vse je v službi umetnosti.« Nato obrazloži svoje razmišljanje glede igralskega poklica: »Lahko si dober obrtnik, ker je treba znati tudi veliko obrti, recimo dobro govoriti, peti in tako naprej. To je obrtna dejavnost, treba se je obrtno izpopolniti. Ampak če res želiš uspeti, narediti nekaj, se je treba popolnoma posvetiti umetnosti. Treba je svoje telo in svoj um nenehno vaditi. In ne misliti na to, da ti bo uspelo samo zato, da boš slaven pa da boš služil denar. Nikoli ne misliti na to, ampak kako boš kaj dobro naredil. Samo to, potem ostale stvari pridejo. Ali pa tudi ne. Ampak če pošteno delaš, pridejo.«

Polona Vetrih in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Ob koncu prijetnega pogovora me zanima, kaj ji lepša življenje, ker je polna tako prijetne in tople energije. »Vedno me osrečuje, ko grem k morju, tudi pozimi, ker imam to srečo, da lahko tam prebivam. In da grem na lepa potovanja, da imam zelo lepa srečanja z ljudmi, ne z vsemi, ampak z nekaterimi ... Tako kot današnje najino srečanje, ki ni samo intervju, ampak se je spremenilo dobesedno v žur. In to mi zelo veliko pomeni. Res pa je, da se z ljudmi ne morem veliko ukvarjati, ker sem preutrujena. Še vedno igram, so gostovanja in tako naprej, in se moram čuvati. Zelo veliko bi mi pomenilo, da bi bila Drama v taki strukturi, kot je zdaj. Da bi jo samo obnovili, vse štukature in pozlate, in da tam čez cesto ne bi bilo te grde stavbe 'koste konkordije', in da bi bil tam, to fantazijsko razmišljam, nov oder ljubljanske Drame. To seveda ni možno, ampak ko bodo pa rekli, da bodo naredili nov dramski oder nekje v bližini in Dramo samo obnovili, bi to bil zame zelo lep dan. Eden najlepših v življenju.«