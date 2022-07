Pisali smo že o izrazju na gradbišču, tokrat pa si poglejmo, kaj imamo v kuhinji. Opazili smo, da se miza kar šibi od spakedrank, nemških popačenk. Osredotočili se bomo na futer, hrano, po nemško Futter. Vsi poznamo izraza študentfuter (suho sadje, oreški in med, ki dajo možganom gorivo za študiranje) in kanonfuter (topovska hrana, navadni vojaki, ki jih odločujoči pošiljajo v smrt), narečno futer nastopa kot krma za živino. Zapis se izkazuje tudi brez e, futr, a še ne v slovarjih. Začnimo z najpomembnejšim obrokom v dnevu, to je fruštik (Frühstück), zajtrk, seveda, in večina zraven pije kaf...