Polka in valček v eni pesmi

Posavski veseljaki so v preteklih letih veliko igrali na raznih praznovanjih in obletnicah, med katerimi so prevladovala prav praznovanja 50-letnic, torej abrahamov in abrahamovk. Letos pa so okrogli, 50. rojstni dan, praznovali tudi starši harmonikarke in vodje ansambla Anje Borovinšek – Helena in Boris Borovinšek. »Zato smo se Posavski veseljaki odločili, da jima v zahvalo, za ves trud in podporo pri glasbenem ustvarjanju, poklonimo nekaj v glasbeni obliki. Nastala je ideja o priredbi vsem dobro znanega valčka Ansambla bratov Poljanšek – Oba sva abrahama, katerega avtorja sta Rudi Poljanšek in Ivan Sivec, ki je napisal besedilo. Ker pa pravijo, da se življenje po obisku abrahama obrne na glavo, smo nežen valček zamenjali za hudomušno polko in tako v drugem delu priredili še Henčkovo polko – Henčkov abraham, ki sta ga ustvarila Berti Rodošek in Slavko Podboj. Tako je iz dveh uspešnic nastala ena priredba,« nam povedo Posavski veseljaki. Projekt je torej soustvarila kopica glasbenih prijateljev, pri čemer je vsakemu pripadala točno določena vloga: harmoniko igra Anja Borovinšek, kitaro Dejan Novak, bas kitaro Aleksander Hočevar, bariton Bernard Fevžer, pojejo pa Jernej Cvek, Gregor Gramc in Jernej Kolar.

Vodja ansambla je harmonikarka Anja Borovinšek.

Seveda so za skladbo, ki je nastala iz dveh, posneli tudi videospot, scenarij zanj je napisala Anja Borovinšek. Posneli so ga na idiličnem gradu Rajhenburg v občini Krško ter v zidanici na Bučerci. V videospotu so v igralski vlogi nastopili sorodniki in prijatelji družine Borovinšek, s čimer so videopodobi skladbe dodali še bolj osebno noto. Posavski veseljaki si seveda želijo, da bi delček njihove zgodbe dosegel vse, tudi tiste, ki so se že ali se še bodo srečali z okroglim, zlatim jubilejem – abrahamom.

Sicer pa ansambel Posavski veseljaki, kot že ime pove, prihaja iz Posavja, natančneje iz Koprivnice, Brestanice, Rovišča pri Studencu in Kozjega. Pred tremi leti so med poslušalce poslali dve skladbi, obe polki. Ena je Pijte modro (frankinjo), druga pa poskočna, z naslovom Za hec.