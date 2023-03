Poljska borka za pravice žensk obsojena

Varšavsko sodišče je poljsko aktivistko za pravice žensk Justyno Wydrzynsko pred dnevi obsodilo na osem mesecev opravljanja družbenokoristnih del, potem ko jo je spoznalo za krivo kršenja zakonov proti splavu. Wydrzynska je žrtvi domačega nasilja namreč priskrbela abortivno tableto za umetno prekinitev nosečnosti. Gre za pomembno sodno odločitev v korist nasprotnikov splava v tej pretežno katoliški državi.

Justyna Wydrzynska (v sredini) v družbi aktivistk za pravice žensk Natalie Broniarczyk in Kinge Jelinske govori z novinarji pred sodno dvorano. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Poljska ima poleg Malte najbolj restriktivno zakonodajo v Evropi, kar se tiče umetne prekinitve nosečnosti, saj je ta dovoljena le v primeru incesta, posilstva ali ogroženosti življenja matere. Nezakonita je tudi pomoč ženski pri iskanju ali opravljanju abortusa.

8 mesecev družbenokoristnega dela bo morala opraviti Wydrzynska.

Policijo je poklical partner

Justyna Wydrzynska je na sodišču povedala, da je abortivne tablete poslala ženski, ki je bila žrtev nasilja v družini. Ženska je namreč poklicala na pomoč skupino Abortion Dream Team, ki se bori za pravico do splava, in iskala nasvet, kako splaviti. Njen primer je prevzela Justyna in ji po pošti poslala tablete, ki jih je imela doma. Ko je partner nesrečnice to izvedel, je poklical policijo, da je prestregla pošiljko.

Zagovornice pravice do izbire pred sodiščem v Varšavi FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

»Tablete, ki sem jih imela za osebno uporabo in ki sem jih poslala Ani (znano je le ime), so trenutno na Poljskem najvarnejša oblika umetne prekinitve nosečnosti,« je dejala Wydrzynska. »Nisem želela, da bi Ana tvegala življenje z nevarnimi postopki, če pa je rešitev tako enostavna in medicinsko varna.«

Glasni odzivi na obsodbo

Organizacija za človekove pravice Amnesty International in druga gibanja za pravice žensk pravijo, da gre za prvi tovrstni pravni primer v Evropi. »Sodni pregon Justyne Wydrzynske je nevaren precedens za napade na zagovornike človekovih pravic na Poljskem, ki se borijo za pravico do svobodnega odločanja žensk o reprodukciji in nasprotujejo poljski de facto prepovedi splava,« je dejala Keina Yoshida, višja pravna svetovalka pri Evropskem centru za reproduktivne pravice.

Poljakinje med protesti leta 2021 ob smrti ženske, ki ji zdravniki niso hoteli narediti splava. FOTO: Jakub Orzechowski/AFP

Mednarodna zveza za načrtovano starševstvo je izrazila ogorčenje, ker bo imela​ zdaj​ Wydrzynska kriminalno kartoteko, ker je pomagala ženski v nasilnem razmerju. »Globoko smo zaskrbljeni zaradi odločitve in ogorčeni nad celotnim procesom. Zdi se nam nedojemljivo, da so obsodili osebo, ki je do sočloveka pokazala empatijo in sočutje,« je dejala tiskovna predstavnica zveze Irene Donaldo.

Oglasili pa so se tudi z ultrakatoliškega inštituta Ordo Iuris ter odločitev sodišča pozdravili kot »pomemben korak na poti do resničnega spoštovanja nedotakljivosti življenja še nerojenih otrok na Poljskem«.