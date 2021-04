Policijska ura je odbila, končno smo bolj svobodno zadihali

Kaj ste med nočno omejitvijo najbolj pogrešali? Druženje s prijatelji v lokalih. 19 %

Obisk prireditev. 16 %

Samotne sprehode v zavetju teme in megle. 9 %

Ničesar, po deveti tako ne hodim ven. 56 %

Ali ste ves čas upoštevali omejitev nočnega gibanja? Da. 75 %

Ne, včasih sem malce "potegnil". 16 %

Zaradi službe sem med izjemami. 9 %

Po 173 dneh smo ukinili omejitev nočnega gibanja, t. i. policijsko uro. Je bil ukrep upravičen? NE, omejitev gibanja ni zajezila okužb. 59 %

DA, drugače bi bilo žrtev pandemije še veliko več. 27 %

Ukrep je dosegel svoj namen, vendar je trajal predolgo. 14 %

V ponedeljek smo končno bolj svobodno zadihali. Takrat se je namreč končala omejitev nočnega gibanja za zajezitev okužb s koronavirusom, trajala pa je kar 173 dni, vse od 20. oktobra lani. Le malo manj kot pol leta in menda tako dolgotrajne policijske ure v zvezi s pandemijo, ki nas duši že več kot eno leto, ni bilo nikjer drugje na svetu. Vsekakor je bil odlok o splošni prepovedi gibanja od 21. ure do šestih zjutraj eden najmanj priljubljenih.Zanimivo, v tokratni anketi našega portala slovenskenovice.si in tednika Nedeljske novice je kar 59 odstotkov vprašanih odgovorilo, da omejitev gibanja ni zalegla in ni omejila okužbe, čeprav je velika večina (75 odstotkov) ta ukrep vlade upoštevala in ni zapuščala domov ali se zadrževala zunaj. Razen če to ni bilo potrebno za izvajanje njihove dejavnosti.Nekaj manj kot petina državljanov (16 %) pa omejitve nočnega gibanja ni upoštevala, čeprav so bile kazni za kršenje visoke. V začetku februarja so mediji objavili novico, da so v Ljubljani s 400 evri kazni oglobili celo – brezdomca. Kakor koli, policijska ura je za nami – in naj se nikoli več ne vrne! –, vsi ukrepi pa seveda še niso odpravljeni. Druženje s prijatelji v lokalih, denimo, ki je kajpak zelo priljubljeno tudi v večernih in nočnih urah, kljub ukinitvi policijske ure še ni mogoče.Gostinci upravičeno bijejo plat zvona. Le upamo lahko, da bodo tudi oni čim prej uslišani.