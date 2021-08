Policija ju je zvezala za vedno (FOTO)

Ljubezen piše prav neverjetne zgodbe. Ena takšnih se je spletla v okolici najbolj vzhodnega slovenskega mesta Lendave. Tam sta slovenska mejna policistka in madžarski mejni policist spoznala, kako je, kot te služba ponese k ljubezni. Ona, Slovenka Silvija Karakas (dekliško Gyurkač iz Doline pri Lendavi), je zaposlena na mejnem prehodu v Dolgi vasi, on, Madžar Zoltán Karakas, je na mejnem prehodu v Rédicsu na madžarski strani vodja policijskega okoliša in vodnik službenega psa. Njuna skupna pot se je začela precej komično, a zdaj je vse v najlepšem redu, saj sta poročena in imata dva otroka. Ka...